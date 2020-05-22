Гривня уходит на выходные в плюсе

Нацвалюта по официальному курсу незначительно укрепилась к доллару - до 26,76 грн/долл.

Национальный банк Украины на понедельник, 25 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,76 грн/долл., то есть гривня после двухдневного падения укрепилась к доллару - на одну копейку.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,17 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 29 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,79/26,83 грн/долл., к евро – 29,19/29,23 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на пятницу, 22 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,77 грн/долл., то есть гривня второй день подряд существенно снизилась к доллару - на 18 копеек.

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