Гривня незначительно снизилась к доллару

Нацвалюта по официальному курсу снизилась к доллару до 26,98 грн/долл.

Национальный банк Украины на среду, 6 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,98 грн/долл., то есть гривня снизилась к доллару на одну копейку.

Читайте такжеПерспективы валютного рынка: в Нацбанке рассказали, от чего будет зависеть курс гривни

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,27 грн/евро, то есть гривня укрепилась к евро на 24 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 26,97/26,99 грн/долл., к евро – 29,24/29,27 грн/евро.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро вторника, 5 мая, снизилась на 2 копейки - до 27,15 грн за доллар, а стоимость евро выросла на 5 копеек и составила 29,60 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 5 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,97 грн/долл., то есть гривня просела к доллару на 1 копейку.