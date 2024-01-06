Финансисты продолжают попытки удерживать валютный рынок в "разогретом" состоянии, отметил эксперт.

Курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний на выходных, 6 и 7 января, будет в пределах широкого коридора: прием от 38,30 до 39,20 грн/долл. и продажа от 39,25 до 39,85 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев, передает "Минфин".

Ценники наличного евро в обменниках финкомпаний, по его прогнозу, в эти дни будут в пределах: прием от 41,70 до 42,90 грн/евро и продажа от 42,95 до 43,50 грн/евро.

"Попытки финансистов удерживать рынок в "разогретом" состоянии как по курсу продажи доллара, так и по курсу продажи евро продолжатся. А вот размер спреда между покупкой/продажей этих валют будет зависеть уже от оценок курсовых рисков аналитиками отдельных сетей обменников финкомпаний и их индивидуальными задачами", - отметил эксперт.

Он добавил, что именно поэтому на этих выходных украинцев ожидает очень существенный разброс котировок по покупке-продаже валюты в разных сетях обменников.

Курс доллара на 8 января

Как писал УНИАН, НБУ на 8 января установил официальный курс доллара к гривне на уровне 38,08 грн/долл. Гривня ослабла на 4 копейки по сравнению с сегодняшним показателем.

А официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 41,57 грн/евро - гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

Вас также могут заинтересовать новости: