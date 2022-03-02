Санкции, введенные против России, значительно увеличили вероятность дефолта страны по долларовым и другим государственным долговым обязательствам на международном рынке.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков JPMorgan.
Как сообщают аналитики, в этом месяце Россия должна погасить государственные облигации на сумму более 700 миллионов долларов. Хотя теоретически у нее достаточно резервов для покрытия долга, на практике замораживание некоторых активов и другие меры могут повлиять на ее платежеспособность.
"Санкции Соединенных Штатов в отношении российских государственных организаций, контрмеры внутри России по ограничению зарубежных платежей и сбои в платежных цепочках создают для России серьезные препятствия для осуществления платежей по облигациям за рубежом", — говорят аналитики JPMorgan.
"Санкции… значительно увеличили вероятность дефолта по государственным облигациям России в твердой валюте", - отмечают в JPMorgan.
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