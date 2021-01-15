По словам Шевченко, Украина вошла в коронакризис в гораздо лучшем состоянии, чем это было во время мирового финансового кризиса 2008 года.

Финансовый сектор в Украине проходит мировой кризис с существенным запасом прочности.

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Как сообщила пресс-служба Национального банка Украины, об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе международной конференции The Central & Eastern European Forum 2021.

"Украина вошла в коронакризис в гораздо лучшем состоянии, чем это было во время мирового финансового кризиса 2008 года. Рост ВВП был стабильным, инфляция и дефицит текущего счета были умеренными, Национальный банк Украины имел достаточные резервы, а банковский сектор и государственные финансы были здоровыми", - цитирует пресс-служба Шевченко.

Глава НБУ рассказал также об основных шагах центрального банка для восстановления экономики. Это, в частности, снижение учетной ставки до самого низкого в истории уровня в 6% годовых, предоставление долгосрочных кредитов рефинансирования на срок до 5 лет, расширение перечня приемлемого залога от банков, а также введение процентного свопа, который могут использовать банки для уменьшения процентного риска.

Также Шевченко отметил, что в 2020 году инфляция попала в целевой диапазон Национального банка 5% +/- 1 п.п., а международные резервы в 2020 году достигли восьмилетнего максимума – 29,1 млрд долларов.

Кроме того, падение ВВП, по словам главы Нацбанка, оказалось ниже, чем ожидалось. Весной прогнозировалось снижение ВВП на 6%, однако, по данным Минэкономики, за 11 месяцев падение было не таким глубоким - 4,7%.

"Ключевым условием для сохранения макростабильности в Украине остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Сегодня переговоры с нашими партнерами продолжаются. Реализация программы stand-by позволит обеспечивать макроэкономическую стабильность, необходимую для уверенного и непрерывного восстановления украинской экономики", - приводятся в сообщении слова Шевченко.

Что этому предшествовало

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит не более 5% валового внутреннего продукта.

Минэкономики сохраняет базовый макропрогноз по падению ВВП Украины на 4,8% по итогам 2020 года.

Потребительская инфляция в Украине в декабре 2020 года в годовом выражении составила 5%, ускорившись с 4,1% годом ранее.

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Автор: Екатерина Жирий