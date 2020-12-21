Этот прогноз совпадает с падением, прогнозируемым правительством.

Падение отечественной экономики по итогам 2020 года составит 4,8% валового внутреннего продукта.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, что ждет Украину до конца года, и к какой инфляции готовитьсяОб этом во время пресс-конференции сообщила директор по научной работе Института экономических исследований и политических консультаций Вероника Мовчан.

"Наша экономика оказалась намного более стойкой к кризису, чем мы боялись весной, когда делались прогнозы, когда начинался локдаун. По оценкам нашего института, в 2020 году экономика сократится на 4,8%, это падение реального ВВП. Это лучше, чем даже наш самый оптимистичный сценарий", - сказала она, добавив, что этот прогноз совпадает с падением, прогнозируемым правительством.

По её словам, позитивно на смягчение падения экономики повлияли устойчивое потребление домохозяйств, низкая инфляция, поступления от заробитчан, а также не такое большое сокращение экспорта.

Что этому предшествовало

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам десяти месяцев 2020 года замедлилось до 5,2% после падения на 5,5% по итогам января-сентября.

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Автор: Дмитрий Шварц