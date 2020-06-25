В Украине в мае упала розничная торговля

По информации Госстата, оборот розничной торговли в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года снизился на 3,1%.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-мае 2020 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в сопоставимых ценах) – до 434,5 миллиарда гривень.

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Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях: в Киевской - на 11,6%, до 34,8 миллиарда гривень; Запорожской - на 10,5%, до 18,9 миллиарда гривень и в Кировоградской - на 8,8%, до 8,1 миллиарда гривень.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в мае 2020 года по сравнению с маем 2019 года снизился на 3,1%.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-мае 2020 года составил 319 миллиардов гривень, что на 4,4% больше показателя за январь-май 2019 года.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине по итогам 2019 года вырос на 10,5%.

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