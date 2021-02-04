Кризис не пройдет: как пандемия ударила по торговле продовольствием в Украине и мире

В 2020 году поставки продовольствия в мире подверглись невиданным для многих десятилетий рискам, столкнувшись с карантинными и логистическими ограничениями из-за пандемии COVID-19. УНИАН попытался разобраться, как мир преодолевает этот кризис, и удалось ли Украине, в которой сельское хозяйство является ключевой отраслью, улучшить свои позиции на рынке.

Прошлый год, несомненно, стал настоящим вызовом для мировой торговли важнейшими для жизнедеятельности человека товарами - продуктами питания. Карантинные ограничения и закрытие границ во многих странах впервые за последние десятилетия поставили под угрозу мировую продовольственную безопасность и работу давно отлаженных цепочек поставок.

Впрочем, к середине 2020 года экспортеры отошли от стресса, и глобальная торговля продовольствием постепенно стабилизировалась. Всемирная торговая организация даже несколько улучшила прогноз падения мировой торговли по итогам 2020 года - до 9,2 процентов c шокирующих 13-ти по оптимистическому и 32 процентов по пессимистическому прогнозам.

«Быстрое реагирование властей и государственная поддержка производителей помогла избежать ряда негативных последствий», - подчеркнули в ВТО.

Влияние кризиса на регионы мира было неравномерным: в то время как в Азии наблюдалось относительно небольшое снижение объемов торговли, более существенное сокращение экономисты отметили в Европе и Северной Америке.

Стоит подчеркнуть, что введенные многими странами экспортные ограничения касались прежде всего товаров медицинских и противоэпидемического назначения. ООН своевременно призвала мировое сообщество не препятствовать поставкам продовольствия, так как это ухудшит ситуацию с голодом в беднейших странах.

Организация Объединенных Наций при этом прогнозирует сокращение производства и потребления рыбы и фруктов в мире в ближайшие годы из-за логистических сложностей, связанных с пандемией коронавируса.

Вызов для Украины

Украина не вводила каких-либо серьезных ограничений на экспорт продовольствия, что позволило стране сохранить репутацию надежного поставщика, и обеспечивать стабильные поступление валютной выручки на протяжении 2020 года.

Тем не менее, под конец прошлого года в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что из-за пандемии COVID-19 спрос на отечественную аграрную продукцию несколько снизился. Причем как за границей, так и на внутреннем рынке. Что не удивительно, так как часть года продовольственные рынки и места общественного питания не работали, а власти призывали граждан не покидать своих домов.

«Наиболее чувствительными к новым условиям оказались мелкие сельхозпроизводители, ориентированные на готовую продукцию садоводства, а также на продукцию животноводства, которая реализовывается без посредников на рынке. Особенно сильно пандемия сказалась на них весной, когда в Украине был полный локдаун, были закрыты рынки», – сказал заместитель министра Тарас Высоцкий.

Как объяснил УНИАН председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ) Дмитрий Крошка, снижение спроса на отдельные виды агропродукции как в Украине, так и в других странах, было обусловлено закрытием ресторанов и гостиниц (сектора HoReCa) и меньшим потреблением.

«Одним из основных последствий введения локдауна в разных странах стало сокращение возможностей для потребления продовольствия. Закрытие таких крупных каналов сбыта, как HoReCa, привело к снижению спроса на большинство видов агропродукции. Страны продолжали торговать, но, например, сокращали поставки с десяти до пяти контейнеров той или иной продукции», - сказал эксперт.

По данным УААЭ, по этой причине экспорт украинского мяса сократился на 8 процентов, молочных продуктов, в том числе сухого молока и прочего сырья, на 23 процента. А высокие цены на яйца в Украине переориентировали экспортеров на продажи внутри страны, что привело к существенному сокращению поставок за границу.

Из-за таможенных трудностей и подорожания логистики Украина в прошлом году сократила экспорт ягодно-плодовой продукции на 8 процентов.

«Жесткие карантинные ограничения в некоторых азиатских странах, особенно в Малайзии, которая является главным рынком сбыта украинских фруктов, привели к сокращению продаж яблок и груш с 54 тыс. тонн в 2019 году до 19 тыс. в 2020 году. При этом из-за подорожания транспортировки на эти товары наблюдалось трехкратное повышение цен», – рассказал Крошка.

Что касается главной экспортной позиции – зерновых, то ситуация с поставками была стабильной в первые полгода, пока Украина продавала старый, рекордный урожай. С начала нового маркетингового года в июле, когда страна уже начала страдать от засухи, экспорт пошел под откос.

Мировые цены на зерно выросли на фоне пандемии, а украинские пшеница и кукуруза из-за плохого урожая подорожали и того более. Поэтому отечественное зерно до сих пор слабо конкурирует с более дешевым сырьем и Аргентины и Бразилии, которому отдает предпочтение, обедневший из-за пандемии, Евросоюз.

В целом, коронакризис принципиально не изменил географию экспорта нашей страны – у Украины не появилось и не убавилось торговых партнеров. Но на протяжении прошлого года менялись пропорции поставок между разными рынками.

Например, когда в начале года в Китае был объявлен карантин, товарооборот между странами существенно сократился, но возобновился со временем. Также в одно время Индия полностью закрыла морские порты, фактически остановив торговлю с Украиной и другими государствами.

«Это был сложный год для экспорта из-за глобальных ограничений, а главным заданием было сохранить существующие каналы и возможности экспорта, которые были наработаны в последние годы. И Украина с этим справилась», – подчеркнул председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта.

Достижения на фоне кризиса

Общий экспорт аграрной продукции из Украины, по итогам драматичного 2020 года, составил более 22 млрд долл., что соответствует уровню предыдущего года и является хорошим результатом, учитывая все сложности.

Но были в прошлом году и ободряющие рекорды внешней торговли. Так, например, экспорт замороженных ягод и фруктов вырос на 15 процентов (до 55 тысяч тонн на сумму свыше 110 млн долл.), что стало для нашей страны историческим рекордом.

Также, несмотря на пандемию, Украина обновила еще один рекорд - по экспорту меда. В прошлом году украинские пасечники продали за границу на 45 процентов больше меда, чем годом ранее – 80,8 тысяч тонн на сумму более 100 млн долларов.

Помимо этого, по итогам трех кварталов 2020 года Украина вернула себе третье место в рейтинге экспортеров курятины в страны Евросоюза, после падения до четвертого места в первом полугодии.

Как ни странно, но пандемия положительно повлияла на отечественную семенную отрасль.

«Карантинные и логистические ограничения, связанные с пандемией СОVID-19, в 2020 году дали толчок развитию отечественного семеноводства и иностранных селекционных компаний внутри страны», - объясняет доктор экономических наук при Национальном научном центре «Институт аграрной экономики» Александр Захарчук.

Так, из-за ограничений Украина закупила за границей на четверть меньше импортных семян, но увеличила поставки собственной продукции на 30 процентов. В основном, в Беларусь, Израиль, Румынию и Молдову.

Более того, под конец года ЕС признал украинскую систему сертификации семян, что позволило Украине нарастить экспорт посадочного материала в этот регион втрое по итогам 2020 года.

Прогнозы и ожидания от 2021 года

Наступивший 2021 год обещает быть более предсказуемым и удачливым для глобальной торговли, в том числе и для закаленных коронакризисом украинских экспортеров. Если, конечно же, вакцинация от COVID-19 пойдет по плану, а миру не придется возвращаться к жизни в условиях тотального локдауна.

«Мы надеемся на увеличение объемов экспорта агропродукции в 2021 году. Основные предпосылки для этого – ряд стран начали вакцинацию от коронавируса и стабилизировали ситуацию с заболеваемостью, вследствие чего не будут закрывать рынки сбыта. Кроме того, цены на продовольствие в мире подросли, что будет стимулировать украинских экспортеров развивать торговлю», – подытожил председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ) Дмитрий Крошка.

Первый месяц 2021 года показал обнадеживающие результаты. По сравнению с январем прошлого года Украина увеличила поставки растительного масла почти на 13 процентов (до более 500 млн долларов) и удвоила экспорт меда (до 10,5 млн долларов).

В то же время, отгрузки зерновых пока отстают от прошлогодних темпов в два раза. Учитывая не очень хороший урожай, нашей стране вряд ли удастся поставить очередной рекорд по экспорту пшеницы или кукурузы.

«Из-за сокращения урожая, физический экспорт меньше, чем в прошлом году. Но это уменьшение физического экспорта компенсировано ростом цены. В этом году такие тенденции являются хорошими, учитывая необходимость обеспечивать внутреннюю продовольственную безопасность и соблюдать баланс потребления», – отметил заместитель министра развития экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

В правительстве заверяют, что приоритеты Украины в разрезе продовольственной безопасности остаются неизменными – это и сохранение репутации надежного поставщика агропродукции, и обеспечение необходимых запасов продовольствия внутри страны.

Получится ли уберечь достигнутые результаты и, в случае необходимости, преодолеть новые вызовы, которые готовит продолжающаяся пандемия, покажет время. Нашим аграриям и торговым компаниям надо учиться на ошибках и усиливать свое присутствие на зарубежных рынках продуктов питания. Очевидно, что мы должны стараться делать это лучше всех в мире.

Анна Нагорная

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