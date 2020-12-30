На здравоохранение использовано только 14,7 миллиарда из 72 миллиардов гривень коронавирусного фонда.

По состоянию на 28 декабря из Фонда борьбы с COVID-19 использовано 57,1 миллиарда гривень (79,3%) из предусмотренных 72 миллиардов гривень средств общего фонда государственного бюджета.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, почему деньги из коронавирусного фонда были потрачены на дорогиОб этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Из них на здравоохранение использовано 14,7 миллиарда гривень из 22,4 миллиарда гривень выделенных средств, или 65,6%. Среди прочего, на закупку аппаратов ИВЛ использовано 84 миллионов гривень; на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для работников учреждений здравоохранения использовано почти 2 миллиарда гривень из выделенных 4 миллиарда гривень; местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 1,5 миллиарда гривень; на повышение надбавок и доплат медицинским работникам направлено 5,5 миллиарда гривень из предусмотренных на эти цели 6 миллиардов гривень", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на социальную защиту уже направлено 12,8 миллиарда гривень из предусмотренных 17,4 миллиарда гривень. Кроме того, на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог государственного значения направлено 24,9 миллиарда гривень из предусмотренных 26 миллиардов гривень. На сферу обеспечения правопорядка направленокоронавир 3,6 миллиарда гривень из 4,5 миллиарда гривень.

Кроме того, в Минфине сообщили, что также Законом Украины № 1006-IX от 17 ноября 2020 года увеличены средства фонда борьбы с COVID-19 по специальному фонду госбюджета на 8,9 миллиарда гривень.

"Из этих средств 5 миллиардов гривень правительство направило на оказание единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета их деятельности в результате усиления ограничительных противопандемических мероприятий. Почти 1,4 миллиарда гривень предусмотрено на приобретение вакцины против COVID-19", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, предоставленным главными распорядителями бюджетных средств, по состоянию на 1 декабря пособие на детей получили 87,1 тысячи физлиц-предпринимателей, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога. Работодатели получили на свои счета средства для выплаты работникам пособия по частичной безработице на период карантина в размере 354,1 тысячи гривень.

Кроме того, по данным Минфина, 47,8 тысячи человек обеспечены страховыми выплатами по временной нетрудоспособности на период пребывания в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции (из них 9,6 тысячи человек — это медработники).

Что этому предшествовало

3 апреля Верховная Рада приняла изменения в закон о госбюджете на 2020 год, согласно которым был создан спецфонд по борьбе с коронавирусом объемом 64,7 миллиарда гривень.

Более половины средств этого фонда было направлено на ремонт дорог.

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Автор: Екатерина Жирий