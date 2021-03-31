Экономика времен пандемии. Как спасти бизнес из "красных" зон

Парламент принял президентский закон о поддержке бизнеса, который тяжело переживает жесткие ограничительные меры в "красных" коронавирусных зонах. Кому и сколько "перепадет" из госбюджета, и выдержит ли эти выплаты дефицитная казна?

Коронавирус не отпускает Украину, ежедневно – новый антирекорд заболеваемости. Как следствие, один за другим регионы попадают в «красную» зону эпидопасности с жесткими ограничительными мерами. На сегодня это практически половина областей страны.

При этом прогноз Минздрава неутешительный - рост новых случаев COVID-19 возможен до конца апреля. А вынужденные в такой ситуации карантинные меры провоцируют экономический кризис. Поддержка бизнеса в этих условиях – необходимость. Страны-мировые лидеры выделяют на спасение экономики миллиарды долларов. Украина в этом смысле не «передовик», но тоже находится «в тренде» - делает все возможное, с оглядкой на огромнейший дефицит государственного бюджета.

Первые пакеты помощи бизнесу были выделены в 2020 году, когда Украина ушла в жесткий локдаун. Это - ЕСВ-освобождение, кредитные бонусы, единоразовые выплаты и прочее. Всего на помощь физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам тогда было потрачено более 3,6 миллиарда гривен. Вся надежда была на то, что пандемия пойдет на спад. Но не тут-то было.

С 24 февраля текущего года в Украине снова ввели адаптивный карантин с разделением на «цветные» зоны. После того, как в «красное» стали окрашиваться одна за другой области, бизнес в этих регионах «встал на дыбы». С «небольшим опозданием», спустя месяц после введения карантина, правительство принимает решение возобновить программы поддержки предпринимателей. Речь идет о возвращении выплат по восемь тысяч гривен предпринимателям, а также наемным работникам, которые пострадают от попадания региона в зону жестких ограничений.

Но в Кабмине намекнули, что бюджет не резиновый, и заявили, что в этот раз без поддержки местной власти не обойтись. Премьер Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам разработать алгоритм возмещения потерь предпринимателям.

Президент Владимир Зеленский призвал все органы власти совместно действовать для поддержки граждан и бизнеса в условиях жесткого карантина, а Верховную Раду – принять соответствующий законопроект.

30 марта парламент на внеочередном заседании большинством голосов такой документ одобрил.

Что обещает власть

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко отметила, что законом «Об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» (№5300) предусматривается финансовая поддержка бизнесу и наемным работникам из двух источников.

«Первый – это государственный бюджет, это гарантированная сумма в восемь тысяч гривен. Второй источник – за счет местных бюджетов исключительно в размере, который определяется соответствующим решением местных советов», - пояснила механизм выплат Свириденко.

В конце прошлого года подобную помощь получили 500 тысяч наемных работников и предпринимателей, которые подавали заявки на портале «Дия». Такой же механизм предполагается и сейчас. По словам Свириденко, задержек по выплатам не будет - Кабмин уже готовится к проведению платежей.

Несколько иначе преподнес ситуацию министр финансов Сергей Марченко. По его словам, помощь бизнесу из «красных» зон будет финансироваться за счет оставшихся средств коронавирусного фонда: «Президентом была поставлена задача по поиску источников компенсации предпринимателям за то, что они теряют в период карантина. У нас есть такой источник. Это переходные средства ковидного фонда, специального фонда прошлого года, которые мы можем использовать на эти цели… Поэтому источник есть, и я не вижу никакой проблемы в том, чтобы эти средства были выплачены предпринимателям. Я считаю это шагом, который мы не можем не поддержать», - сказал Марченко.

В 2020 году рынок труда в Украине «просел» на треть, безработица достигла 10%. Реальный валовой внутренний продукт в 2020 году сократился на 4%, примерно на столько же промпроизводство. Фонд соцстрахования уже предупредил о задержках выплат больничных и декретных, а Пенсионный фонд заявил о недополучении 4 млрд гривен из-за карантинных льгот.

В Минэкономики считают, что причина всему – убытки бизнеса из-за коронакризиса и снижение инвестиционной активности на фоне пандемии. И еще один негатив – до сих пор не решен вопрос с продолжением сотрудничества с главным партнером - Международным валютным фондом, который является лакмусом для финансовых отношений с важными для нашей страны кредиторами.

Так выдержит ли бюджет очередную вынужденную помощь бизнесу?

Не так страшен финансовый коллапс, как его малюют

Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко считает, что ситуация, наблюдаемая в стране, выглядит довольно напряженной. Ведь сложно было и будет всем - кому-то в большей степени, кому-то - в меньшей. Но адаптироваться тоже придется всем.

«В целом, компании-члены ЕБА сдержанно оптимистичны, ведь большинство уже смогло адаптироваться во время первых локдаунов, поэтому и дальше будут пытаться сохранить рабочие места и поддерживать персонал. Но, конечно, это не весь бизнес страны. Если говорить о том, что дальше, то малому бизнесу необходима государственная поддержка. А большому бизнесу (и он сам об этом говорит) нужно просто не мешать работать. Арсенал возможностей может отличаться, и в данном контексте власть должна смотреть на реалии, чтобы «бюджет выдержал»», - отметила эксперт.

По ее словам, в настоящее время готовится новая программа поддержки и выплат для бизнеса. Но, например, существующая помощь в размере восьми тысяч гривен, - не достаточна, чтобы выстоять.

«Безусловно, мы не настолько богатая страна, но все же, чтобы стать такой, необходимы структурные изменения, о которых уже очень давно говорит бизнес. Да, это не даст мгновенной поддержки, но бизнес будет понимать, что страна движется в правильном направлении. А в перспективе – будет больше возможностей для оказания помощи», - подчеркнула Деревянко.

Второй альтернативой, по ее мнению, может быть предоставление определенных льгот, налоговых каникул. Но здесь также нужно будет смотреть на возможности власти. И, вероятно, это потребует оптимизации бюджета и высвобождения неких ресурсов.

Еще один компонент - доступность кредитов. В этом направлении уже сделано немало, но все же скорость реформ и снижение бюрократии в этом вопросе оставляют желать лучшего.

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что прошлогоднюю помощь бизнесу нельзя назвать существенной, такой, которая позволила бы не закрыться целой армии компаний. Много собственников малого бизнеса свернулись. Примерно такая же история происходит и в этом году. Хотя карантин более легкий, но многие сферы заблокированы.

«В целом, сценариев помощи было несколько: освобождение предпринимателей от ЕСВ на период полного локдауна (если ты не большой должник, то можешь ее получить). Она бюджету стоила денег, но косвенно. Еще предприниматели получили под Новый год по 8 тысяч гривен. Тут вопрос справедливости достаточно размытый – ограничили количество видов деятельности получателей, соответственно, кто-то получил, кто-то – нет. Также в сжатые сроки выплатили компенсацию заработной платы пропорционально часам вынужденного простоя. Знаю компании, которые получили 40-50 тысяч гривен в Фонд оплаты труда. Конечно, зарплаты были «белые». Вот эту помощь можно назвать для работодателей более существенной. Хотя все издержки она не покрыла», - рассказала эксперт.

Она также подчеркнула, что по сравнению с другими странами, в Украине сценарий локдауна легкий. В Европе вариант карантина сейчас намного жестче. Еще Украину от ЕС очень отличает то, что там щедрой рукой раздается помощь бизнесу, у нас на это денег нет.

«Тут стоит отметить, что в Украине разрешили работать бизнесу даже в карантинный период. И это, конечно, связано с финансовым дефицитом на государственном уровне. Эксперты прогнозировали, что будет коллапс с выплатой пенсий еще в ноябре-декабре прошлого года. Но этого не произошло. Пенсионный фонд хронически в минусе, все недочеты компенсируются из госбюджета, вопрос только в размере дефицита. Другими словами, в любом случае, при карантинных мерах бюджет будет искать средства для погашения всех обязательств. Украина много лет живет в долг, поэтому не вижу связи в том, что недополучаем, значит, впереди коллапс. Картинку нужно смотреть в целом. Как правило, бюджетные средства изыскиваются. Но остается вопросом, как в этой ситуации вырулят местные бюджеты. Единый налог действительно их наполняет», - подчеркнула Томашевская.

По ее мнению, следует ожидать ужесточения кампании относительно декларирования доходов граждан, налога на недвижимость, землю. И налоговые суммы там немалые.

«По моим наблюдениям, налоговики перестали лениться. Все, что оформлялось через нотариусов, четко взято под контроль. И главное - я бы не связывала локдаун с огромной дырой в бюджете. Понятно, что те, кто видят только ее, нагнетают обстановку. Тем более, власть сейчас пытается развивать сферу инвестиций. Мы просто себя недооцениваем. Нужно из любой ситуации извлекать привлекательные моменты», - подытожила эксперт.

Бизнесу, безусловно, нужна помощь в сложившейся коронакризисной ситуации. Но надеяться на то, что она будет в европейских или американских масштабах, не приходится. Выживать нужно в тех условиях, которые сложились.

Нана Черная

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