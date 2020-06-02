Минфин отчитался о тратах бюджета на борьбу с коронавирусом

Всего в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств на эти цели на сумму более 3,4 миллиарда гривень.

Министерство финансов Украины продолжает мониторить бюджетные расходы на приобретение товаров и услуг, необходимых для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19.

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Как сообщили в пресс-службе Минфина со ссылкой на данные Госказначейства, до 28 мая включительно за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 2,62 миллиарда гривень, из них 658 миллионов гривень из госбюджета и 1,965 миллиарда гривень из местных бюджетов.

Согласно сообщению, всего в Госказначействе зарегистрировано бюджетных обязательств по таким закупкам на сумму более 3,4 миллиарда гривень (934 миллиона из госбюджета, 2,484 миллиарда гривень из местных бюджетов).

Как сообщал УНИАН, в начале мая Кабинет министров Украины выделил 3 миллиарда 132 миллиона гривень на борьбу с распространением коронавируса в Украине.

В составе госбюджета создается Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 миллиарда гривень, которые будут направлены на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19.

Кроме того, в госбюджете дополнительно предусмотрено 15,8 миллиарда гривень для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. В общем расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 миллиарда гривень.

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