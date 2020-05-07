New York Times: ЕС движется к худшему обвалу экономики в истории из-за COVID-19

Новые прогнозы говорят о сокращении европейской экономики на 7,4%, хотя обвал может быть даже хуже при условии начала второй волны распространения коронавируса.

Хорошие новости для Европы в том, что худшая часть пандемии коронавируса начала завершаться. На этой неделе количество смертей в Италии было самым низким за два месяца. А лидер Германии Ангела Меркель объявила, что школы, детские сады и рестораны возобновят свою работу в течение следующих нескольких дней.

Но облегчение может длиться не долго. Еврокомиссия опубликовала прогнозы, согласно которым экономика Европы сократится на 7,4% в этом году. Высокопоставленный чиновник сказал жителям Евросоюза, образование которого началось после Второй мировой войны, готовиться к "худшей экономической рецессии в истории" объединения. New York Times напоминает, что ранее прогнозы говорили о росте экономики ЕС на 1,2% в этом году. В 2009-м из-за глобального финансового кризиса она сократилась на 4,5%.

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"Это мрачное напоминание о том, что даже если коронавирус исчезнет, экономические последствия будут давить на мир еще много месяцев, если не лет", - пишет New York Times.

В Китае, где на протяжении последних недель эпидемия утихла, заводы, которые питают глобальные цепи поставок, снова заработали. Но глобальных покупателей их продукции до сих пор мало. Поэтому китайская экономика очень медленно восстанавливается. В США, где в наиболее пострадавших регионах началось замедление распространения вируса, теперь рассматривают возможность отмены карантина. Однако, здесь имеются и признаки того, что экономическое восстановление может быть невыразительным. Правительство США в пятницу готовится опубликовать ежемесячный отчет о трудоустройстве. И по некоторым прогнозам, страна потеряет более чем 20 миллионов рабочих мест в апреле. Фактически речь идет об уничтожении всех достижений на рынке труда за десятилетие.

Евросоюз с 440 миллионами граждан остается крупнейшим торговым партнером США. Китай - на втором месте. Также ЕС остается крупнейшим инвестором в Африке южнее Сахары и других развивающихся регионах. Длительная рецессия в Европе, вторая волна распространения коронавируса или слабое экономическое восстановление создаст проблемы не только для европейцев, но и причинит боль компаниям, банкам и народам по всему миру. Кризис также усилит политический раскол между более богатым севером ЕС и более бедным югом. Это может сломать хрупкий баланс между различными странами с неразрывно связанными экономиками.

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Экономическое восстановление в ЕС может неравномерно начаться во второй половине года, - считает еврокомиссар по экономическим вопросам Паоло Джентилони. Но до конца 2021 года страны Евросоюза будут в худшем состоянии, чем они были еще два месяца назад, до начала пандемии коронавируса.

"Угроза более глубокой и более затяжной рецессии очень реальная", - сказал член подразделения Еврокомиссии по экономике и финансам Маартен Вервой.

По его словам, возобновление распространения коронавируса после отмены карантина в Европе сократит экономику еще на 3% в этом году. ВВП Италии и Испании, которые больше всего пострадали от пандемии, скорее всего, обвалятся на 9% по итогам этого года. Джентилони считает, что итальянская экономика особенно медленно будет восстанавливаться.