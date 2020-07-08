Остаться без работы. Выживут ли украинцы после коронавируса

Общепризнанные международные институции продолжают давать пессимистические прогнозы относительно глобального развития на фоне пандемии COVID-19. Особенный акцент делается на рынке труда, который будет реформирован в первую очередь. Он претерпит такие изменения, что перестраиваться придется абсолютно всем. Особенно «новшества» ударят по развивающимся странам, к которым относится и Украина.

Перспективы экономической модели

Что же прогнозируют мировые лидеры в сфере экономики? Глава Европейского центрального банка, экс-руководитель Международного валютного фонда Кристин Лагард считает, что коронавирусный кризис ускорит трансформацию мировой экономики. Все приведет к массовой автоматизации, возрастет значимость более коротких цепочек поставок и экологически чистых отраслей. Причем, все это будет иметь «разрушительную силу».

Но есть в словах Лагард и некий оптимизм – «кризис нанесет удар по занятости и производству в первые два года, после чего ожидается рост производительности». «Цепочки поставок сократятся примерно на 35%, а использование роботов увеличится на 70-75%», - цитирует Лагард Bloomberg.

По ее мнению, возрастет роль розничных онлайн-платежей, поэтому Евросоюз должен создать единый цифровой рынок. При этом она предупредила, что пандемии обычно усиливают неравенство с экономическими и социальными последствиями, и это ЕЦБ должен будет принять во внимание. По ее словам, в еврозоне около двух лет будет наблюдаться снижение давления на цены, но после этого может произойти перелом.

Тут стоит отметить, что немногим ранее Лагард заявляла, что страны еврозоны прошли тяжелейший этап COVID-19, однако властям необходимо подготовиться к возможной второй волне, а экономика еврозоны из-за пандемии может упасть на 15%.

Неутешительное исследование обнародовал в конце июня и Международный валютный фонд. Он значительно ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году - до 4,9% с 3%. А восстановление, по мнению МВФ, будет более медленным, чем предполагалось ранее. Всему виной – «пандемическая» неопределенность – «решение проблемы коронавируса не найдено, а пути выхода из кризиса неясны».

«Как и в апрельских прогнозах, существует высокий уровень неопределенности относительно прогноза. Экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2020 году упадет на 3% (против прогнозируемого 1% ранее), а в 2021 году вырастет на 5,9% (предыдущий прогноз - рост на 6,6%)», - говорится в обзоре МВФ.

Цифры шоковые: падение ВВП США в 2020 году составит 8%, а восстановление в 2021 - 4,5%, в Германии - 7,8% падения в 2020 и 5,4% восстановления в 2021. Наибольший спад ожидается в Италии и Испании - на 12,8%, рост в этих странах в следующем году прогнозируют на уровне 6%. Во Франции снижение составит 12,5%, рост в 2021 году - на 7,3%. ВВП Великобритании упадет в 2020 году на 10,2%, хотя ранее МВФ ожидал снижения на 6,5%, а в 2021 году вырастет на 6,3%.

МВФ отмечает, что пандемия COVID-19 заставила закрыть границы, что помогло сдержать вирус и спасти жизни людей, но это спровоцировало худшую рецессию со времен Великой депрессии. В Фонде предупреждают, что, в силу происходящего, более чем в 95% стран упадут доходы на душу населения.

Что касается Украины, то, прогнозам МВФ, падение ВВП в 2020 году ускорится до 8,2% (ранее показатель составлял 7,7%). Хотя был обновлен прогноз восстановления украинской экономики в 2021 году - с «минус» 3,6% до 1,1% с увеличением до 3% в 2022 году.

Более оптимистичен прогноз Всемирного банка - сокращение мирового ВВП в этом году может составить 5,2%, а восстановление будет менее затяжным. Относительно Украины - по сравнению с предыдущим прогнозом, ожидания ухудшились – ВВП упадет в этом году на 7,2 процентных пункта, а в следующем – на 1,2.

Все это говорит о том, что отечественная экономика будет следовать мировому тренду – сокращаться. А это означает сжимание рынка занятости. То есть, оптимизация бизнеса, и как следствие – полная или частичная потеря работы, снижение доходов населения.

Что происходит на украинском рынке занятости

Согласно данным Государственного центра занятости, на начало июля количество только лишь официально зарегистрированных безработных составляет почти 516,7 тыс человек, что на 81%, или на 231 тыс больше, чем на соответствующую дату прошлого года. Помощь по безработице получают 432 тыс человек. А на одну вакансию претендуют 9 безработных (на соответствующую дату прошлого года - 3 человека).

С 12 марта (начало карантина) по 1 июля в Государственной службе занятости зарегистрировано 328,6 тысячи безработных, что почти вдвое больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Что касается планов правительства создать полмиллиона новых рабочих мест, отечественная статистика об этом «умалчивает».

Впрочем, нужно признать, что тут особо надеться не на что – программа деятельности Кабмина так и не принята, две попытки уже провалились. Да и как это можно сделать в текущих условиях - при глобальном сокращении экономики? Тем не менее, сдвиги на рынке труда происходят.

Желание выжить

Как свидетельствуют данные «кадрового» портала grc.ua, хотя безработица и общий кризис в профессиональных сферах и, соответственно, отраслях - мировое явление, и данные по Украине в целом совпадают с отчетом Международной организации труда, но все же влияние коронакризиса в нашей стране имеет свои особенности.

К примеру, особо массовых сокращений в период карантина не было зафиксировано. Бизнес пытается сохранить свои штаты, идя на всевозможные «уловки» - вынужденные отпуска за свой счет, сокращение рабочего времени и т.д. Так, согласно опросу, «на выход» попали только 6% респондентов. Среди них: HR-менеджеры, маркетологи, IT-специалисты, административный персонал, работники сферы HoReCa, специалисты по продажам. Правда, ощутимо сократили количество работников гостиницы, рестораны, туристические операторы, салоны красоты, непродуктовый ритейл. Но со смягчением карантина все наверстывается.

Кроме этого, согласно отчету Международной организации труда, больше всего в мире пострадала от коронабезработицы молодежь - специалисты до 24 лет. Это связывают с тем, что такие работники чаще задействованы в низкооплачиваемых отраслях и секторах, и они оказались менее устойчивыми к кризисным явлениям, имеют меньший стаж работы и, соответственно, менее ценные для работодателей.

В Украине все происходит иначе: согласно опросу grc.ua, чаще всего об увольнении во время карантина сообщали соискателям в возрасте от 31 до 40 лет (смежное поколение X-Y) - на них приходится почти половина (48%) таких ответов. Еще по 20% работников, которые были сокращены, - специалисты в возрасте от 24 до 30 лет (милениалы) и от 41 до 50 лет (поколение X). А вот представители поколения Z (респонденты от 19 до 23 лет) реже заявляли об увольнении (12%).

Объяснение довольно простое: молодежь чаще специалистов других возрастных категорий задействована в сферах, которые были востребованы во время кризиса. К тому же, они готовы работать на должностях, связанных с административной работой (переводчики, операторы сall-центров, курьеры). И поскольку такие вакансии активно размещали в период жесткого карантина, то даже в случае сокращения эти люди могли быстрее найти другую работу. Еще один «местный» фактор - на украинском рынке в большинстве случаев работодатели не выдвигают высоких требований к опыту работы.

«Хотя абсолютному большинству (71%) работодателей удалось сохранить естественную текучесть кадров, в плане материальной мотивации сотрудников ситуация сложнее: в ближайшие месяцы 35,2% работодателей собираются уменьшать размер оплаты труда, тогда как 64,7% ответили, что оставят в будущем имеющийся уровень. Однако в то же время почти половина респондентов сообщила, что материальную мотивацию работников уже сократили», - отмечается в исследовании кадрового портала.

Замечен очень важный показатель - каждый третий респондент (34%) готов сменить профессию: 22% - из-за отсутствия перспектив (финансовых или нематериальных), 12% - из-за разочарования в настоящей профессии. Причем половина респондентов готова перепрофилироваться.

Украинцы осознают перспективы будущего, которые рисует коронакризис. Они готовы меняться, обучаться и трансформироваться. И это важно для восстановления экономики. Вот только государство должно им в этом помочь. Без поддержки ничего не получится. Стране нужна правительственная программа пост-коронакризисной жизни.

Нана Черная