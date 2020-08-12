Впервые за 11 лет экономика Великобритании вошла в рецессию
Экономика Великобритании во втором квартале 2020 года сократилась на 20,4% по сравнению с предыдущим кварталом.
Об этом сообщило британское Национальное статистическое управление (ONS).
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Падение ВВП
«Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании, по оценкам, упал на рекордные 20,4% во втором квартале (с апреля по июнь) 2020 года, что стало вторым квартальным сокращением подряд после падения на 2,2% в первом квартале (с января по март) 2020 года», — говорится в сообщении.
По сравнению с четвертым кварталом (с октября по декабрь) 2019 года ВВП Великобритании во втором квартале 2020 года снизился на 22,1%.
Плата за карантин
Bloomberg отмечает, что экономика Великобритании вошла в рецессию впервые с 2009 года. Агентство подчеркивает, что «Британия дорого платит за то, что медленнее, чем большинство других стран, вводила карантин в марте». В стране также наблюдается самый высокий показатель смертности от коронавируса среди европейских стран.
Смягчение карантинных мер
При этом в июне «наблюдался некоторый подъем», поскольку власти начали смягчать карантинные меры, отметили в ведомстве.
Самое большое падение во втором квартале произошло в сфере услуг, промышленности и строительства. Частное потребление во 2 квартале 2020 года снизилось на 23,1%.
Что такое рецессия
Как сообщает fortrader, рецессия (от лат. recessus — отступление) – это фаза цикла экономики, характеризующаяся умеренным, некритическим спадом производства в стране, также рецессией называют замедление темпа роста ВВП или его снижение, сопровождающееся ростом безработицы, снижением банковского кредитования и уменьшением объема инвестиций в основной капитал.
Рецессия в Европе
- В июле 2020 года член исполнительного совета Европейского центрального банка Изабель Шнабель заявила о том, что вызванная пандемией рецессия в Европе может оказаться мягче, чем предполагалось ранее.
- В марте 2020 года глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что если страны ЕС не примут срочные меры по борьбе с коронавирусом, Европа столкнется с крупным экономическим шоком, сопоставимым с финансовым кризисом 2008 года.
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