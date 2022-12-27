На минувшей неделе Конгресс США поддержал законопроект годового бюджета, которым предусмотрено выделить на помощь Украине $45 млрд. Кроме того, сенаторы поддержали поправку о возможности передачи Украине доходов от арестованных в США активов российских олигархов, или других подсанкционных организаций. По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, для этого в США могут даже внедрить новые процедуры, которые позволят конфисковывать активы, приобретенные преступным путем и направлять их на помощь Украине.

Как именно будет работать механизм передачи этих средств, очевидно, объяснит Министерство юстиции Украины. Однако, безусловно, это уже прекрасная новость. Ведь одно дело — это арестовать российские активы, а совсем другое — уже сейчас позволить Украине ими пользоваться. То есть сегодня решается вопрос передачи этих средств для наших нужд.

Соавторы инициативы отмечают, что вероятная стоимость арестованных российских активов в США достигает миллиардов. Но не меньше и убытки от разрушений, совершенных вторжением РФ на территорию Украины.

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Так, прямые убытки от агрессии РФ оценивают на уровне по меньшей мере $700 млрд. А если говорить о прямых и косвенных убытках, общая сумма нанесенного ущерба превышает $1 трлн.

После массированных атак РФ, украинские объекты критической инфраструктуры требуют немедленного восстановления и, соответственно, финансирования. С этой точки зрения очень хорошая новость, что указанная помощь может быть передана Украине быстро.

Понятное дело, что процедура будет занимать определенное время, но речь идет не о годах. Можно предполагать, что мы получим средства от арестованных российских активов уже в 2023-м году.

Сроки будут определяться возможностью быстрой передачи доходов от различных видов активов. Ведь речь может идти не только об арестованных счетах с "кэшем", но и о ценных автомобилях, виллах, яхтах, или даже спортивных клубах. Для получения доходов от материальных активов придется их сначала продать. От этих процедур, по моему мнению, будет зависеть скорость передачи арестованных средств Украине. Другая параллельная возможность – это использовать на нужды страны доход, получаемый за эти активы.

Куда будут направлены эти средства? На восстановление украинской экономики. В частности, в приоритете президентская программа fast plan recovery - программа быстрого восстановления. В ней речь идет о критических потребностях, на которые следует использовать помощь уже сейчас. Ярким примером являются объекты энергетической инфраструктуры.

А главный позитив в том, что своим решением США задают тренд для других стран. Ведь российские активы арестованы по всему миру. Это очень интересный и важный прецедент, ведь большинство российских олигархов пытались спрятать свои активы по всему миру, в том числе в европейских странах.

Сейчас известно, что в мире заморожено около $300 млрд российского Центробанка. Еще $150 млрд российской номенклатуры либо уже арестованы, либо находятся под процедурами наложения арестов. Таким образом, решение американских сенаторов — мощный сигнал другим странам, которые вероятнее всего смогут перенять опыт США и направить арестованные российские активы на немедленную поддержку Украины.

Олег Устенко, советник президента Украины по экономическим вопросам