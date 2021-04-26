Через первичное размещение акций на биржах США китайские компании привлекли $6,6 млрд.

С начала года компании Китая привлекли в ходе IPO, а также через последующие продажи акций и через выпуск облигаций рекордные $11 млрд.

Об этом сообщает Financial Times.

Читайте такжеЮань уходит в "цифру". Сумеет ли китайская валюта потеснить долларКитайские компании никогда прежде не размещали свои ценные бумаги на американских биржах столь активно.

Это существенно больше, чем в первом квартале 2020 года.

По данным Bloomberg, только через первичное размещение акций на биржах США китайские компании привлекли $6,6 млрд, что также является рекордом.

Среди крупнейших IPO текущего года — размещение производителя электронных сигарет RLX Technology на $1,6 млрд, а также листинг разработчика ПО Tuya на $947 млн.

Рекордный темп размещения китайских компаний на американских биржах наблюдается, несмотря на угрозу санкций в отношении китайских компаний (если власти США подозревают их в связи с китайскими военными или правительством, они могут запретить американским компаниям и частным лицам инвестировать и их ценные бумаги) и также принятый в декабре 2020 года закон, в соответствии с которым иностранным компаниям может быть запрещено торговаться на американских биржах, если они не будут выполнять требования по внешнему аудиту, выполняемые американскими компаниями.

В соответствии с этим законом Нью-Йоркская фондовая биржа уже провела делистинг трех китайских государственных компаний — China Telecom, China Mobile и China Unicom. Однако, как отмечают банкиры и юристы по IPO, листинг в США по-прежнему предоставляет китайским группам доступ к рынку с большей глубиной и большим охватом акций, изучаемых аналитиками.

Что этому предшествовало

16 апреля 2021 года украинская фондовая биржа ПФТС с 15 апреля допустила к обращению акции американских технологических компаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.

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Автор: Елена Коваленко