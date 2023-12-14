Основным направлением финансирования традиционно стала сфера образования.

Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2024 год. Доходы бюджета Киева на следующий год запланировали в сумме более 72,6 млрд грн, расходы – более 85,3 млрд. Соответствующее решение поддержали 80 депутатов.

"Наибольший удельный вес доходов составляют налоговые поступления, из которых налог на доходы физических лиц (НДФЛ) запланировали в сумме 32 млрд грн, налог на прибыль предприятий составляет 7,5 млрд грн. Местные налоги – 16,8 млрд грн, средства от продажи земли – 2,8 млрд грн", – сообщает пресс-служба Киевсовета.

Что предусмотрено бюджетом

Основным направлением финансирования традиционно стала сфера образования – на нее выделили более 27,2 млрд грн, что составляет более 32% расходов городского бюджета.

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Расходы на транспорт, дорожное хозяйство и связь в смете Киева запланировали более 23,8 млрд грн или 28% бюджета города. На жилищно-коммунальное хозяйство выделили 8,2 млрд грн, социальную защиту – 7,8 млрд грн, здравоохранение – около 6 млрд грн, культуру и искусство – 1,7 млрд грн, физическую культуру и спорт – 1,5 млрд грн.

На поддержку военных выделят 1 млрд грн. Таким образом, на ВСУ предусмотрено около 1% бюджета.

Что говорят о бюджете в Киевсовете

Депутат Киевсовета от фракции "Слуга народа" Ксения Семенова считает, что бюджет столицы на следующий год не является сметой военного времени. По ее словам, это бюджет, который был два года назад.

"Тот бюджет, который только что проголосовал Киевсовет, не является бюджетом войны, а тем, который был два года назад: транспортные развязки, новая инфраструктура рекреационная, парк Наталка, Подольско-Воскресенский мост, метро на Виноградарь. Мы не получили ответа на вопрос, сколько мы там заложили на ВСУ", – цитирует ее слова во время заседания "Суспільне".

В то же время представитель фракции "Европейская Солидарность" Владимир Прокопив говорит, что в бюджете должны закладываться рычаги для развития города. Он подчеркнул, что в государстве должен быть бюджет войны, где нет расходов на сериалы и шоу.

"Здесь (в Киеве — ред.) должен быть бюджет, чтобы в городе было метро, для того, чтобы у людей была холодная и горячая вода, было отопление", – добавил он.

Голосование за бюджет Киева на 2024 год: что предшествовало

Перед голосованием в Киевсовете под зданием КГГА собрались киевляне. Они требовали, чтобы бюджет города предусматривал выделение средств на нужды Вооруженных сил Украины.

В частности, участники акции возмутились нерациональным распределением средств в столичном бюджете. По мнению протестующих, мосты и брусчатка могут подождать.

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