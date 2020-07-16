В Украине начали тестировать приложение для кассовых аппаратов

Тестовая версия бесплатного приложения доступна для всех хозяйствующих субъектов на сайте ГНС.

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) с 15 июля начала тестирование бесплатного фискального приложения для программного регистратора расчетных операций (РРО).

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Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Согласно сообщению, тестовая версия доступна для всех хозяйствующих субъектов на сайте ГНС, а само тестирование продлится до 31 июля 2020 года.

"Программное обеспечение может использоваться для регистрации расчетных операций (формирования расчетных документов, фискальных отчетных чеков, их направления для фискализации на фискальный сервер, предоставления фискального чека покупателю) и быть установлено на любом устройстве, поддерживающем операционную систему Windows Vista SP2 и выше или Android 4.1 и выше", - сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

Как сообщал УНИАН, фискальное приложение для программного регистратора расчетных операций (РРО) с 1 августа текущего года будет доступно для полноценного использования для всех налогоплательщиков на бесплатный основе.

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла закон, позволяющий использовать программные РРО наряду с традиционными, а также обязывающий физлиц-предпринимателей 2-4 категории использовать РРО. При этом введение программных РРО не будет касаться физлиц, а также физлиц-предпринимателей (ФОПов), которые находятся на первой группе налогообложения.

Использование РРО для определенных видов деятельности II-IV групп физических лиц-предпринимателей станет обязательным с 1 января 2021 года, а для всех групп плательщиков единого налога - с 1 апреля 2021 года.

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