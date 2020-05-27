Последствия карантина: треть малых предпринимателей потеряли более 50% доходов (опрос)

Только у 14% предпринимателей не произошло никаких изменений в работе.

Треть предпринимателей в Украине, занятых в малом бизнесе, а именно 33%, сообщили о потерях 50-75% доходов за время карантина, введенного в стране для предотвращения распространения COVID-19.

Читайте такжеКабмин рассмотрит 35 инициатив для антикризисной поддержки бизнеса: что предлагают

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) среди участников проекта Unlimit Ukraine, объединяющего микро- и малых предпринимателей.

Согласно релизу по результатам опроса, также предприятия сообщают о значительном росте дебиторской задолженности. Еще 44% получили до 50% потерь от доходов, а 7% предприятий рассматривают вариант закрытия. И только у 14% не произошло никаких изменений в работе или даже вырос доход.

Согласно опросу, для того, чтобы достичь докарантинных темпов развития, 38% предпринимателей понадобится один год, 25% - два и более года, 19% - около шести месяцев. Только 3% сообщили, что уровень развития их бизнеса не изменился.

«Помочь в восстановлении компаниям могут такие меры поддержки от государства, как снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, предоставление более дешевого кредитного ресурса и отмена штрафных санкций за налоговые нарушения до конца года», - сообщается в релизе.

Отмечается, что большинству компаний, а именно 48%, удалось сохранить заработную плату персонала в неизменном виде, тогда как 29% были вынуждены сократить размер оплаты труда, а еще 19% - отправить работников в неоплачиваемый отпуск. Сохранить персонал компании в неизменном составе смогли 59% предприятий. Еще 33% компаний коснулось сокращение, а вот 6% даже сейчас ищут новых сотрудников.

Согласно результатам опроса, бизнес готов возвращаться к работе - 54% компаний возобновят свою оффлайн-деятельность в течение мая-апреля. В то же время, 60% предпринимателей рассматривают возможность полного или частичного перехода на удаленный режим работы. Кроме гибкости в работе, это еще и способ сократить расходы на аренду офиса.

«Если сравнить аналогичные опросы, проведенные Ассоциацией среди представителей крупного и малого бизнеса, мы видим, что запас прочности малых предпринимателей, к сожалению, оказался довольно ограниченным. Экономические последствия пандемии ударили, прежде всего, по финансовым результатам компаний, которые намного хуже, чем у крупного бизнеса. Также у малого бизнеса гораздо меньше возможностей для удержания сотрудников и оплаты труда на докарантинном уровне», - приводятся в сообщении слова менеджера проекта Unlimit Ukraine Европейской Бизнес Ассоциации Елены Эро.

По ее словам, в то же время малый бизнес является более гибким. Если крупные компании рассматривают только частичный переход в онлайн, то МСБ предприниматели готовы к тотальной диджитализации, если позволяет вид деятельности. По мнению Эро, гибкость и креативность - это те конкурентные преимущества малых предпринимателей, которые, вероятно, они будут использовать, чтобы преодолеть последствия кризиса.

Как сообщал УНИАН, по данным опроса Европейской Бизнес Ассоциации, почти 60% украинских компаний понадобится до одного года на восстановление, чтобы достичь докарантинного уровня доходов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram