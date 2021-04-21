Как вывести на свет темную сторону украинской экономики

Уровень теневой экономики Украины по разным оценкам составляет до половины валового внутреннего продукта, из-за чего государственный бюджет ежегодно недополучает сотни миллиардов гривень. Как же вывести на свет темную сторону национальной экономики?

Значительная часть украинской экономики находится в тени. Это происходит, потому что часть бизнеса, а также многие простые граждане ежедневно аккуратно скрывают львиную долю своей финансовой активности от поля зрения налоговых органов государства.

Существуют разные оценки и мнения о величине скрытой украинской экономики, однако точную цифру теневого ВВП, а соответственно и сумму, которую ежегодно недополучает государственный бюджет, не знает никто.

По данным исследования консалтинговой компании Ernst&Young при поддержке Mastercard в рамках меморандума с Национальным банком и Государственной службой статистики, теневые операции в Украине составляют 23,8 процента официального ВВП, или 846 млрд гривень.

В исследовании отмечается, что наличная теневая экономика в Украине составляет 19,7 процентов ВВП или 702 млрд гривень, а домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть неденежная теневая экономика, составляет 4,1 процента ВВП, или 144 млрд гривень.

В свою очередь, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что уровень теневой экономики в Украине значительно выше.

"Объем теневой экономики в Украине – это половина ВВП, и в 2020 году объем теневых финансовых операций составил 4,5 трлн гривень", – отметил Гетманцев.

Парламентарий считает, оценку консалтинговой компании Ernst & Young, согласно которым теневая экономика в Украине составляет четверть ВВП, слишком оптимистичной. Однако, даже эта доля является для страны "страшной".

Для того, чтобы вывести из тени украинскую экономику властям необходимо предпринять целый ряд мер, среди которых решительная борьба с контрабандой, проведение эффективной фискализации, а также постараться вывести из тени непрозрачные доходы граждан.

Борьба с контрабандой

Украина уже не один десяток лет пытается бороться с контрабандой, однако по оценкам независимых аналитиков, она все равно остается значительной. К примеру, по данным экспертов Украинского института будущего, объемы контрабанды в Украине оцениваются примерно в 12 миллиардов долларов ежегодно.

Недавно состоялась очередная попытка побороть контрабандные схемы – на сей раз путем выборочного введения санкций решением Совета национальной безопасности и обороны Украины. Они были введены против конкретных компаний, которые подозреваются в злоупотреблении таможенным законодательством и уклонении от уплаты налогов. Какие результаты принесет такой метод персонализированной борьбы в долгосрочной перспективе, пока тяжело сказать.

По словам Гетманцева, решение СНБО должно "стать отправной точкой" начала борьбы с контрабандой, и хотя, само по себе не исправит ситуацию, даст "мощный сигнал правоохранительным органам".

Он также отметил, что в Раду недавно был подан на рассмотрение законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров – сигарет и алкоголя.

Изменить заинтересованность граждан

Эксперты отмечают, что необходимо различать масштабную контрабанду и небольшую, поскольку если ввести уголовную ответственность за контрабанду подакцизных товаров независимо от ее объемов, это может повлечь за собой рост общественного напряжения в приграничных регионах, часть населения которых привыкла зарабатывать на жизнь "челночным" бизнесом.

Для этих граждан перевозка через границу, к примеру, сигарет без уплаты пошлин в соседние европейские страны, является важным дополнительным или даже основным источником доходов.

"Конечно, можно говорить, что мы все криминализируем. Однако если граждане не получат альтернативы, то в таком случае они начнут палить шины. И это не образное выражение, поскольку такое уже было", – прокомментировал законодательную инициативу парламентариев эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич.

По его словам, в Украине невозможно побороть всю контрабанду с помощью одного универсального решения, а постоянные попытки найти такой единый механизм и являются ключевой причиной низкой эффективности.

"Говорить об универсальных механизмах борьбы с нарушениями таможенного законодательства в процессе ввоза товара в страну или экспорта из Украины не приходится. В этом и есть первая и ключевая проблема, а именно попытка за один раз решить все проблемы с помощью одного универсального алгоритма", – отметил эксперт.

Покупки через кассу

Еще одной важной задачей для выведения украинской экономики из тени является, по мнению чиновников и экспертов, повсеместная установка кассовых аппаратов, чтобы любая покупка в торговой точке или при получении услуги обязательно сопровождалась выдачей фискального чека.

В первую очередь, это позволит защитить интересы покупателей, поскольку при наличии фискального чека у них появится возможность пользоваться официальной гарантией от производителя, а также право вернуть товар продавцу в двухнедельный срок в случае его неисправности или по другой причине.

По словам главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко, общие доходы населения нашей страны без учета налогов в 2020 году составили 3,4 трлн гривень, из которых 1,9 трлн гривень – заработная плата и другие трудовые доходы. При этом объемы выручки предприятий торговли, зафиксированные кассовыми аппаратами, не превысили 1,3 трлн гривень.

"Это означает, что только 38 процентов расходов домохозяйств фиксируется через фискальный чек с оплатой соответствующих налогов и сборов", – подчеркнул Любченко.

Сторонники реформы фискализации уверенны, что установка кассовых аппаратов существенно «отбелит» значительную часть теневой экономики, что позволит пополнить государственный бюджет.

Соответственно, у страны появится больше возможностей финансировать социальные программы: повысить зарплаты учителям, медикам. Появились бы средства на гарантированные государством дешевые кредиты, ремонт и строительство инфраструктуры, стимулирование создания высокооплачиваемых рабочих мест, достойные пенсии.

Согласно первоначальному плану, реформа фискализации в Украине должна была завершиться в 2021 году, однако из-за пандемии коранавируса и протестов частных предпринимателей против инициативы, вступление в силу закона депутаты Верховной Рады перенесли на 2022 год.

Более того, парламентарии совместно с Налоговой службой предоставили предпринимателям бесплатное приложение в смартфоне для выписки электронного чека, то есть, покупать дорогостоящий кассовый аппарат нет никакой необходимости.

"Что мы просим сделать бизнес? Мы не повышаем налоги, нет! Мы наоборот расширили систему единого налога, увеличив лимиты. Мы просим об одном - скачать с сайта налоговой бесплатное приложение Е-чек себе на смартфон и вести учёт продаж через электронный регистратор расчетных операций. Всё! Дать людям право на чек, выйдя из тени!", - подчеркнул Гетманцев.

Борьба с зарплатами "в конвертах"

Немалую часть теневой украинской экономики занимает непрозрачная заработная плата, так называемая зарплата «в конвертах», которую платят работодатели своим сотрудникам с целью минимизировать налогообложение. По подсчетам экспертов, показатель "серых" зарплат составляет в настоящее время в Украине порядка 30-40 процентов.

Без жесткого контроля со стороны власти, проверок и больших штрафов навести порядок в этой сфере не удастся, уверены опрошенные эксперты.

С одной стороны, государство должно создать возможности и стимулы платить заработные платы честно: максимально упростить администрирование, бухгалтерский учет, бороться с коррупцией и создавать равные возможности для бизнеса, а с другой – сделать так, чтобы уклоняться от уплаты налогов стало дороже, чем платить.

Верховная Рада в 2019 году снизила штрафы за нарушение трудового кодекса, зарплаты в конвертах и ​​неоформленных работников. В результате количество тех, кто получает в конвертах, возросло.

"Нужны радикальные действия по отношению к теневикам. Это должны быть жестокие действия. Мы до коронавируса потеряли 500 тысяч плательщиков единого социального взноса. С коронавирусом это уже миллион. На миллион меньше плательщиков. Они ушли в тень, как только отменили штрафы", – сказал экс-министр социальной политики Андрей Рева.

В то же время, как отмечают эксперты, общая налоговая нагрузка в Украине (если считать от той суммы, которую нужно заложить в зарплатный фонд) составляет всего лишь 34 процента, тогда как в некоторых европейских странах платят и больше 50 процентов.

Шаги на встречу

Процесс выведения экономики Украины из тени является долгосрочной и очень сложной задачей.

Чтобы действительно получить ощутимые результаты на этом пути, необходимо желание трех сторон – граждан, бизнеса и государства. Без осознания этого и общественного согласия цель еще многие десятилетия можно не достигнуть.

За годы независимости нашей страны многие украинцы, наблюдая за чиновничьими коррупционными скандалами и часто неэффективным использованием бюджетных средств, приловчились самостоятельно решать свои проблемы, не надеясь на государственную поддержку.

К сожалению, в международном рейтинге легкости ведения бизнеса Doing business-2020 Украина занимает лишь далекое 64 место. К примеру, Грузия – на 7 месте, Литва – на 11 месте.

Необходимы радикальные изменения и смена философии взаимодействия государства и экономически активных граждан.

Власть должна продемонстрировать безапелляционную готовность проводить структурные реформы, направленные на сокращение чиновничьего аппарата, масштабную диджитализацию всех налоговых процедур, упрощение бухгалтерского учета, гарантируя гражданам свободное ведение бизнеса в случае честной уплаты налогов.

Граждане и бизнес, со своей стороны, должны продемонстрировать нулевую толерантность к коррупции и готовность работать на прозрачных и честных конкурентных условиях.

Богдан Слуцкий

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