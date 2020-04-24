Кабмин утвердил доплаты медикам за борьбу с коронавирусом - депутат

Правительство утвердило доплаты медикам, которые борются с COVID-19, в размере до 300% заработной платы.

На внеочередном заседании Кабинет министров Украины утвердил доплаты медикам, которые борются с COVID-19, в размере до 300% заработной платы.

Читайте такжеУкраина потратила на борьбу с COVID-19 почти 1,5 миллиарда гривень: топ-3 самых дорогих закупок

Об этом на своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19, что позволит начать выплачивать надбавки в 300% медикам, работающим с такими пациентами", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта.

Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% зарплаты медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а социальным работникам, которые предоставляют услуги гражданам, находящимся дома, - до 100% зарплаты.