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Кабмин утвердил доплаты медикам за борьбу с коронавирусом - депутат

20:37, 24 апреля 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом на своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин утвердил тарифы на лечение больных COVID-19, что позволит начать выплачивать надбавки в 300% медикам, работающим с такими пациентами", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта.

Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% зарплаты медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а социальным работникам, которые предоставляют услуги гражданам, находящимся дома, - до 100% зарплаты.

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