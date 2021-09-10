В госбюджете-2021 на это было предусмотрено 36 млрд грн.

Кабинет министров предложит Верховной Раде увеличить на 12 млрд грн расходы государственного бюджета, предусмотренные на выплату субсидий украинцам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству в зале парламента сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

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"Было запланировано в бюджете 36 млрд грн, на сегодняшний день 35,2 млрд грн использовано на выплату субсидий. До конца года, по расчетам Министерства социальной политики, будет необходимо еще около 12 млрд грн. Конечно, мы, как и договаривались, будем обращаться к народным депутатам и просить поддержать изменения в бюджет. Такие изменения будут поданы на следующей неделе в соответствующий комитет", - сказал он.

Субсидии в Украине во время карантина:

Карантинные ограничения в связи с пандемией COVID-19 различной степени жесткости действуют в Украине с марта 2020 года. В течение этого периода правительство приняло ряд решений относительно порядка предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

В частности, на период карантина введена упрощенная процедура оформления субсидии для граждан, которые потеряли работу и зарегистрированы в центрах занятости, а расчет размера субсидии до конца действия карантина осуществляется на увеличенные на 50% социальные нормы потребления отдельных услуг (газ для приготовления пищи и подогрева воды, электроэнергия, водоснабжение).

В мае 2021 года Кабинет министров усилил требования при назначении жилищных субсидий. В связи с принятыми изменениями, желающие получать государственную помощь должны переоформить документы в любое время в течение пяти месяцев, начиная с мая.

В июле 2021 года министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что сокращение субсидий в Украине не предусмотрено, будет лишь отменена карантинная норма, предусматривавшая повышение нормативов потребления ресурсов во время карантина.

Автор: Дмитрий Шварц