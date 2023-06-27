Государственный бюджет на 2023 год предусматривает 885 млн грн на финансирование уставной деятельности политических партий.

Кабинет министров Украины предложил вернуть государственное финансирование непарламентских партий, отмененное после выборов 2019 года.

Согласно законопроекту №9419, зарегистрированному в Верховной Раде в понедельник, 26 июня, Кабмин предлагает вернуть порог в 2%. При этом предлагается изменить порядок расчета государственного финансирования, которое будет зависеть не от минимальной заработной платы (сейчас – 6700 грн), а от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас – 2684 грн), и соответственно уменьшится.

Также сообщается, что партиям пропишут "перечень запретов" по использованию этих денег, а ежегодный объем госфинансирования будет зависеть от соблюдения партиями требований по гендерным квотам.

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С целью контроля за использованием бюджета правительство предлагает возобновить отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Также предполагается ограничение годовых взносов на поддержку политических партий. Правительство предлагает ограничить их 20% от общего дохода лица (как физического, так и юридического) за последние пять лет.

Для физических лиц максимальный годовой взнос будет ограничиваться 600 прожиточными минимумами, для компаний – 1200 прожиточными минимумами.

Сейчас закон разрешает взносы от физических лиц в размере 400 минимальных зарплат в год (2,7 млн грн), для юридических лиц – 800 размеров (5,4 млн грн).

Госфинансирование партий

В октябре 2015 года Верховная Рада приняла закон о финансировании политических партий из госбюджета, согласно которому с 1 июля 2016 было введено государственное финансирование партий пропорционально уровню их поддержки на выборах.

Право на финансирование получили партии, прошедшие на парламентских выборах 2014 года в Верховную Раду (преодолели 5% барьер).

С 2020 года финансироваться должны были все партии, которые получили не менее 2% голосов избирателей, но новоизбранный парламент по инициативе Владимира Зеленского пересмотрел порог для финансирования, оставив его на уровне 5%.

Государственный бюджет на 2023 год предусматривает 885 млн грн на финансирование уставной деятельности политических партий.

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