Кабинет министров Украины предложил вернуть государственное финансирование непарламентских партий, отмененное после выборов 2019 года.
Согласно законопроекту №9419, зарегистрированному в Верховной Раде в понедельник, 26 июня, Кабмин предлагает вернуть порог в 2%. При этом предлагается изменить порядок расчета государственного финансирования, которое будет зависеть не от минимальной заработной платы (сейчас – 6700 грн), а от прожиточного минимума для трудоспособных лиц (сейчас – 2684 грн), и соответственно уменьшится.
Также сообщается, что партиям пропишут "перечень запретов" по использованию этих денег, а ежегодный объем госфинансирования будет зависеть от соблюдения партиями требований по гендерным квотам.
С целью контроля за использованием бюджета правительство предлагает возобновить отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.
Также предполагается ограничение годовых взносов на поддержку политических партий. Правительство предлагает ограничить их 20% от общего дохода лица (как физического, так и юридического) за последние пять лет.
Для физических лиц максимальный годовой взнос будет ограничиваться 600 прожиточными минимумами, для компаний – 1200 прожиточными минимумами.
Сейчас закон разрешает взносы от физических лиц в размере 400 минимальных зарплат в год (2,7 млн грн), для юридических лиц – 800 размеров (5,4 млн грн).
Госфинансирование партий
В октябре 2015 года Верховная Рада приняла закон о финансировании политических партий из госбюджета, согласно которому с 1 июля 2016 было введено государственное финансирование партий пропорционально уровню их поддержки на выборах.
Право на финансирование получили партии, прошедшие на парламентских выборах 2014 года в Верховную Раду (преодолели 5% барьер).
С 2020 года финансироваться должны были все партии, которые получили не менее 2% голосов избирателей, но новоизбранный парламент по инициативе Владимира Зеленского пересмотрел порог для финансирования, оставив его на уровне 5%.
Государственный бюджет на 2023 год предусматривает 885 млн грн на финансирование уставной деятельности политических партий.