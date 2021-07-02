Курс гривни к евро укрепился до 32,41 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 5 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,41 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,41 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс

100 USD США – 2741,21 (2 июля – 2738,41)

100 EUR – 3241,07 (2 июля – 3252,27)

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 2 июля котировки гривни к доллару установились на уровне 27,42/27,44 грн/долл., к евро – на уровне 32,41/32,43 грн/евро.

Курс на 2 июля

Национальный банк Украины на пятницу, 2 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,38 грн/долл., то есть гривня ослабла на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий