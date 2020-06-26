Конституционный суд снял ограничения для подачи исков против Нацбанка

Конституционный суд Украины отменил ограничения с перечня лиц, которые имеют право обжаловать решения Нацбанка.

Конституционный суд Украины признал неконституционным отдельное положение закона «О банках и банковской деятельности», устанавливающее исчерпывающий перечень лиц, которые имеют право обжаловать решения Национального банка Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций и правового мониторинга Конституционного суда.

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В частности, второй сенат Конституционного суда принял решение по делу по конституционным жалобам Карякина Эдуарда Сергеевича и Торгового дома «Эко-уголь Украины» относительно соответствия Конституции Украины положения части первой статьи 79 закона «О банках и банковской деятельности» от 7 декабря 2000 №2121-III с изменениями.

"Этим решением Суд признал неконституционным отдельное положение части первой статьи 79 Закона, а именно "которые охватываются надзорной деятельностью Национального банка Украины"... В законодательном регулировании следует избегать запретов или ограничений относительно реализации каждым лицом права обжаловать в суде решения, действия или бездеятельность субъектов властных полномочий, в том числе путем определения на законодательном уровне исчерпывающего перечня лиц, имеющих право на такое обжалование", - сказано на сайте суда.

Конституционное представление было вызвано лишением акционеров, владеющих долей менее 10% в структуре собственности банка, возможности обжаловать решение НБУ в суде с целью защиты своих имущественных прав и законных интересов.

Отмечается, что Конституционный суд считает, что гарантирование каждому права на доступ к суду с целью обжалования решений, действий или бездеятельности субъектов властных полномочий является требованием принципа верховенства права.

«Такой доступ не означает автоматической незаконности этих решений, действий или бездействия, а направлен на проверку в судебном порядке их законности и правомерности, что не только обеспечивает эффективную защиту прав, свобод каждого человека, к которому относится неправомерная деятельность субъектов властных полномочий, но и способствует поддержанию законности и правопорядка в целом путем выявления и устранения нелегитимных проявлений в такой деятельности», - сказано в решении суда.

Конституционный суд отмечает, что положение части первой статьи 79 закона устанавливает исчерпывающий перечень лиц, которые вправе обжаловать решения, действия или бездействие Национального банка Украины, его должностных и служебных лиц.

Таким образом, исключен доступ к суду лиц, не включенных в этот перечень, в частности акционеров банка, которые не являются владельцами существенного участия в банке, дискриминирует их по имущественному признаку, тем самым вопреки принципу верховенства права нивелируются право этой категории лиц на доступ к суду и дальнейшее эффективная юридическая защита их прав и законных интересов.

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"Учитывая указанное, Конституционный суд Украины пришел к выводу, что отдельное положение части первой статьи 79 закона, а именно "охватываемых надзорной деятельностью Национального банка Украины", противоречит статье 8, частям первой, второй статьи 24, частям первой, второй статьи 55 Конституции Украины. Отдельное положение части первой статьи 79 закона, признано неконституционным, теряет силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения", - отмечается в сообщении.

Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано.

Как сообщал УНИАН, 13 мая Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д). За принятие законопроекта проголосовали 270 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает неотвратимость процесса вывода банка с рынка, поскольку соответствующее решение Национального банка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

В то же время документ четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.

Еще во время рассмотрения этого законопроекта в первом чтении ряд депутатов и экспертов называли законопроект неконституционным и противоречащим многим действующим законам.

11 июня депутаты подали в Конституционный суд представление о конституционности закона о банках

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