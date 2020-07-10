Глава Минэкономики назвал низкую инфляцию вредной для Украины

По словам Петрашко, уровень инфляции, заложенный в госбюджете, составляет 10%, тогда как на данный момент в годовом выражении он около 1,7%.

Нынешний низкий уровень инфляции в Украине не является положительным моментом для отечественной экономики.

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Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

"Инфляция в бюджете у нас заложена в районе 10%. Инфляция, которая на данный момент есть, в годовом выражении это около 1,7%, что с моей точки зрения абсолютно нехорошо для экономики, потому что такая маленькая инфляция с падением ВВП приравнивается к рецессии. То есть, на данный момент страна фактически пребывает в рецессии. Там нужно, чтобы несколько кварталов подряд было, но суть одна – низкая инфляция не всегда хорошо", - сказал он.

При этом министр подчеркнул, что уровень инфляция – это сфера интересов Национального банка Украины, и она может регулироваться только монетарными методами.

Как сообщал УНИАН, валовой внутренний продукт Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%.

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции в Украине в 2020 году до 6% с 4,8%, прогнозируемых ранее, оставшись при этом в целевом диапазоне 5% +/- 1 п.п.

Новый государственный бюджет базируется на прогнозах падения ВВП на 3,9%, тогда как ранее ожидался рост на 3,7%, безработицы – 9,4% вместо 8,1%, среднегодового курса гривни - 29,5 за доллар против 27 гривень/доллар, а также ускорения инфляции до 8,7%.

Инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.

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