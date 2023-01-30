Акции резко упали после негативного отчета американской компании Hindenburg Research.

Акции большинства компаний индийской Adani Group показали третий день падения и сократили капитализацию компании на 71 млрд долларов по сравнению с прошлой неделей.

Как сообщает Bloomberg, трехдневная распродажа акций уничтожила около 71 млрд долл рыночной стоимости на фоне продажи акций флагмана Adani, которая должна была бы подчеркнуть подъем магната на мировом рынке.

Как говорится в материале, акции Adani Total Gas Ltd. и Adani Transmission Ltd. упали на 20%, среди трейдеров появились признаки разногласий.

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Облигация Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. с погашением в 2027 году упала на 6,2 цента. По меньшей мере четыре облигации группы упали до уровня ниже 70% номинальной цены, что свидетельствует о растущем беспокойстве относительно кредитоспособности.

Как говорится в материале, эта ситуация угрожает ослабить общее доверие к Индии, которая до недавнего времени была главным инвестиционным направлением для крупнейших инвестбанков, и ускорить смещение в сторону вновь открывающегося Китая.

Ситуация с акциями Adani Enterprises:

Акции резко упали после негативного отчета американской компании Hindenburg Research.

Так, 24 января американская компания опубликовала отчет по результатам двухлетнего расследования о многочисленных обвинениях в корпоративных злоупотреблениях компаний магната.

Индийский конгломерат попытался опровергнуть обвинения в мошенничестве со стороны американской Hindenburg Research. Adani Group назвала обвинения Hindenburg безосновательными и атакой на саму Индию.

Продажа акций индийской Adani Enterprises на сумму 2,5 млрд долларов остается по графику по запланированной цене эмиссии, однако банкиры рассматривают возможность внесения изменений в связи с падением акций группы на рынке.

Состояние индийского миллиардера, самого богатого бизнесмена Азии Гаутама Adani за два дня сократилось почти на $45 млрд из-за падения акций его компании Adani Group.

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