Акции были переданы в дар с 19 по 29 ноября.

Генеральный директор Tesla Илон Маск в ноябре 2021 года пожертвовал около 5 миллионов акций компании на сумму около 5,7 миллиарда долларов неустановленной благотворительной организации.

Акции были переданы в дар с 19 по 29 ноября, говорится в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, передает AP News.

В конце октября предприниматель писал на своей странице в Twitter, что продаст акции Tesla на 6 млрд долларов и передаст деньги Всемирной продовольственной программе ООН, если организация расскажет, как эти деньги помогут решить проблему голода в мире.

Однако в документах для Комиссии не указаны получатели пожертвования, а исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли заявил, что по состоянию на вторник организация ничего не получила от Маска.

В отдельном документе Илон Маск сообщил, что по состоянию на 31 декабря ему принадлежали 231,7 млн ​​акций производителя электромобилей и солнечных панелей - или 21,2% от общей стоимости компании. Сумма включает 172,6 млн акций, принадлежащих доверительному управлению Маска, и опционы на покупку еще 59,1 млн акций в течение 60 дней с 31 декабря.

В ноябре прошлого года Маск начал продавать акции, которые, как он сообщал, пойдут на оплату его налоговых обязательств по опционам на акции, являющиеся частью его компенсационного пакета. Аналитики оценивают налоговые обязательства предпринимателя в 10-15 млрд долларов.

На данный момент он продал более 15 млн акций на сумму около 16,4 млрд долларов. Маск писал в Twitter, что продаст 10% своей доли в компании.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году Илон Маск стал самым богатым человеком в истории. В октябре буквально за несколько дней его состояние выросло на 41,7 млрд долларов и достигло отметки в 271,3 млрд.

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