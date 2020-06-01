В IKEA рассказали, когда возобновит работу онлайн-магазин в Украине

Примерно до 8 июня будет возобновлена возможность делать заказы и доставлять товары клиентам, сообщили в компании.

Онлайн-магазин IKEA в Украине возобновит работу примерно до 8 июня. Сейчас компания решает технические проблемы.

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Об этом изданию The Page сообщили в «IKEA Украина».

«Сейчас совершить покупки нельзя. В частности и в Киеве. У нас технические проблемы. Но мы их решаем. В ближайшее время все заработает в течение недели», — сообщили в компании.

То есть примерно до 8 июня будет возобновлена возможность делать заказы и доставлять товары клиентам.

Как сообщал УНИАН, крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA временно ограничила возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине.

14 мая IKEA запустила в Украине интернет-продажи своей продукции, а в дальнейшем намерена открыть первый магазин в Киеве.

В 2019 году IKEA подписала договор на открытие магазина площадью около 6 тысяч квадратных метров в ТРЦ Blockbuster. В целом IKEA пыталась зайти на украинский рынок на протяжении 15 лет. Сначала компания хотела открыть магазин в Украине в 2005 году, затем - в 2007 и 2008 годах.

Справка УНИАН. Крупнейшая в мире торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA была создана в Швеции в 1943 году. На этот момент общее количество магазинов группы IKEA с учетом франшиз составляет 403 единицы в 49 странах мира.

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