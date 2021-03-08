Европейское банковское управление сообщило, что принимает дополнительные меры безопасности и осуществляет тщательный мониторинг с целью возобновления полной функциональности своих серверов электронной почты.

Европейское банковское управление (EBA) заявило, что серверы электронной почты подверглись глобальной кибератаке на программное обеспечение Microsoft Exchange, в которой американская компания обвиняет китайскую группу.

В связи с этим EBA, ключевой финансовый регулятор ЕС, заявил, что «принимает дополнительные меры безопасности и осуществляет тщательный мониторинг с целью возобновления полной функциональности» своих серверов электронной почты, сообщает Радио Свобода.

«На данном этапе инфраструктура электронной почты EBA защищена, и наш анализ показывает, что изъятие данных не проводилось, и у нас нет никаких признаков того, что нарушение вышло за пределы наших почтовых серверов», - говорится в заявлении.

EBA объявило о взломе накануне, заявив об отключении системы электронной почты, пока не получит оценку масштабов вмешательства.

Серверы Microsoft Exchange широко используются для электронной почты крупными предприятиями и правительствами.

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Что этому предшествовало

На прошлой неделе Microsoft заявила, что киберпреступники использовали уязвимость в ее системе электронной почты Microsoft Exchange. Американская технологическая компания считает, что за взломом стоит спонсируемый китайским государством злоумышленник Hafnium. Пекин отрицает свою причастность.

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Автор: Виктория Токарева