Европейское банковское управление (EBA) заявило, что серверы электронной почты подверглись глобальной кибератаке на программное обеспечение Microsoft Exchange, в которой американская компания обвиняет китайскую группу.
В связи с этим EBA, ключевой финансовый регулятор ЕС, заявил, что «принимает дополнительные меры безопасности и осуществляет тщательный мониторинг с целью возобновления полной функциональности» своих серверов электронной почты, сообщает Радио Свобода.
«На данном этапе инфраструктура электронной почты EBA защищена, и наш анализ показывает, что изъятие данных не проводилось, и у нас нет никаких признаков того, что нарушение вышло за пределы наших почтовых серверов», - говорится в заявлении.
EBA объявило о взломе накануне, заявив об отключении системы электронной почты, пока не получит оценку масштабов вмешательства.
Серверы Microsoft Exchange широко используются для электронной почты крупными предприятиями и правительствами.
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Что этому предшествовало
На прошлой неделе Microsoft заявила, что киберпреступники использовали уязвимость в ее системе электронной почты Microsoft Exchange. Американская технологическая компания считает, что за взломом стоит спонсируемый китайским государством злоумышленник Hafnium. Пекин отрицает свою причастность.
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