Гречка, макароны, мясо и фрукты: что будет с ценами после карантина

Пандемия коронавируса, в том числе карантинные меры, спровоцировали глобальный экономический кризис. Этот негатив особенно сильно ударит по развивающимся странам, к которым относится и Украина. Хотя в развитой Европе тенденция сохраняется тоже крайне нервозная. Так, по словам главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, в 2020 году ВВП еврозоны может сократиться на 5-12%. Начало восстановления ожидают не ранее 2021 года.

Нацбанк Украины в своем обзоре тоже ухудшил оценку реального роста ВВП на 2020 год с 3,5% до 5% падения, инфляция может составить 6% (прежний прогноз - 4,8%).

По мнению регулятора, негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается относительно краткосрочным, но достаточно мощным. «Карантинные меры уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны», - сообщают в НБУ и прогнозируют, что постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года.

Прогноз регулятора значительно лучше, чем международных институций. К примеру, МВФ прогнозирует сокращение ВВП нашей страны на 7,7% в 2020 году, а агентство Fitch - на 6,5%.

Отечественные эксперты считают, что реальный ВВП Украины в 2020 году упадет на 7%, а номинальный ВВП снизится, впервые в истории страны, на 5,4%. Инфляция составит 9,8%.

Между тем, Минэкономики пока не планирует пересмотр макропрогноза на 2020 год. Как пояснил глава ведомства Игорь Петрашко, он будет уточняться, но «макропрогноз не может меняться каждый месяц или два, он, в основном, меняется два раза в год…»

Пока цифры остаются следующими: падение ВВП на 3,9%, рост инфляции с 5,6 до 8,7%, среднемесячная зарплата - 11 тысяч гривен, которая, с учетом инфляции, фактически не изменится по сравнению с 2019 годом, безработица на уровне 9,4%, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.

Как бы там ни было с оценками, но в целом они негативные. И это, несомненно, отразится на доходах украинцев и на ценах на продукты и товары.

Укротить цены должно было госрегулирование стоимости социально значимых товаров и продуктов, введенное в середине мая Кабмином. Правда, продуктов в списке всего десять. Эта модель представляет собой не столько госрегулирование, сколько некий мягкий механизм отслеживания повышения цен на рынке. По сути, торговля может подымать стоимость, но должна это делать теперь за определенный промежуток времени, предупредив власти. То есть, таким ограничительным механизмом цены не удержать. А они, благодаря коронавирусу, после резкого взлета в апреле падать к докарантинному уровню не собираются. Кризис все сильнее давит на рынок. Вносят свою лепту еще и крайне неблагоприятные погодные условия.

«Дорогая» статистика

Согласно данным Госстата, больше всего выросли в цене с начала этого года гречка (почти на 30%) и лук (более, чем в два раза).

Не радуют и «витамины». Эксперты предупреждали, что урожай ранней клубники в этом году может стать худшим за последние пять лет, а из-за заморозков весной Украина может остаться без черешни и абрикосов. Как результат «предвидения», цены на эти фрукты и ягоды взлетели до исторического максимума.

По данным Украинской плодоовощной ассоциации, больше всего на начало июня выросли оптовые цены на землянику, клубнику - в среднем, в 2,6 раза. Резко подорожала и черешня – более, чем в 3 раза. Цены на яблоки оставались высокими на протяжении всего сезона из-за сокращения производства в 2019 году. На сегодняшний день запасы яблок в хранилищах украинских садоводов практически исчерпаны, а на рынке доминируют импортные яблоки, цены на которые высоки из-за спроса в Европе. Цены на груши за год выросли на 30-35%, и сейчас на украинском рынке эти фрукты тоже, преимущественно, импортные.

Из экзотических фруктов меньше всего выросли цены на бананы - всего на 2-4% за год. Цены на лимоны сейчас, в среднем, на четверть выше, чем в прошлом году, а на апельсины – на 40% выше. Спрос на эти фрукты резко вырос в разгар эпидемии коронавируса, поэтому цены на них остаются достаточно высокими.

Ожидается, что в ближайшее время на рынке увеличится предложение импортных абрикосов из Турции, Узбекистана и Испании. Вот только сколько они будут стоить пока прогнозировать никто не берется.

Если с фруктами более-менее все понятно, то какими же будут цены на основные продукты питания?

Поднять нельзя опустить

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что две основные причины, которые провоцировали рост цен на продукты питания, на сегодня себя исчерпали. Первая из них - неопределенность с урожаем зерновых и зернобобовых в мире. Сейчас цена на эти культуры опустилась до мартовских отметок, в отдельных регионах будет больше предложений. Хотя, к примеру, Россия уже ограничила экспорт зерновых, введя квоты, но ожидается большой урожай в Восточной Европе. Это будет компенсировать ситуацию.

Второй фактор, который негативно влиял, – недостаток влаги. Сейчас этот аспект себя исчерпал, дождей было достаточно в мае, и они продолжаются в июне. Пострадали от засухи отдельные регионы, в частности, южные. И это может зацепить отдельные культуры, к примеру, производство лука на Херсонщине. Но больше всего пострадала Одесская область, хотя этот регион не является для Украины ключевым ни по одной из видов культур.

«В целом, не стоит ожидать каких-либо «ценовых» проблем с продуктами питания – все уже определилось и стало четким, прогнозным. Единственное, на что мы видим повышение цены, так это на ягоды и фрукты. К примеру, клубника в прошлом году в это время стоила 50 гривен за килограмм, сейчас - от 100 гривен и выше. Просто прежде, из-за карантина, невозможно было продать ранний урожай, теперь из-за непогоды часть клубники и ягод не уродили. Но эти продукты не являются ключевыми в потребительской корзине», - отметил эксперт.

Говоря о более традиционных продуктах питания, Дорошенко подчеркнул, что не ожидает падения цен, хотя в предыдущие годы в Украине, зачастую, в июле-августе была дефляция, но в 2019 году наоборот – в июне было снижение цен, в июле – рост.

«Этим летом снижение цен не ожидается, что и будет отечественным производителям некоей компенсацией потерь из-за карантина. Хотя, и повышения особого не будет. Сдерживающим фактором роста цен еще является обеднение населения. Кстати, говоря о повышении цены, нужно помнить о такой вещи, как себестоимость. Это касается и отечественной продукции, и импорта. Если цена импорта дешевле, чем отечественная продукция, то мы переходим на импорт и его количество увеличивается. Я «за» украинское, но импорт нам нужен для баланса. Исходя из того, что доходы упали, мы не увидим инфляционной спирали, но и снижения цены не будет. Все упирается в мировые цены, а мы уже несколько лет покупаем продукты по европейским, мировым ценам. Еще один момент, который может повлиять на инфляцию, в том числе продуктовую, - неподготовленное кредитование экономики. Мы уже два с половиной месяца «едим» рассказы о кредитовании экономики для преодоления кризиса, но по факту этого не происходит», - резюмировал эксперт.

Член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что к концу года инфляция будет ускоряться: как только население и бизнес почувствует, что кризис закончился, и начнут восстанавливать потребление на докризисном уровне. Это должно вызвать реакцию продавцов товаров и услуг.

«Более точные значения инфляции будут зависеть уже от того, как сильно за время кризиса у нас вырастут наличные и безналичные активы в обращении. Во время карантина у нас произошел взрывной рост наличных в обращении. Думаю, это было связанно с желанием населения иметь запас наличных на потребление во время карантина. В целом же наличные и безналичные в обращении выросли не так сильно. Поэтому основной ценовой удар осенью можно ожидать в сегментах дефицитных продуктов питания, лекарств и товаров гигиены, ажиотажно потребляемых в карантин. Возможно, госрегулирование цен поможет в краткосрочном периоде удержать цены на социально значимые товары, и притормозит инфляционные процессы», - прокомментировал ситуацию Шапран.

По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, вероятный общий тренд - цены будут расти.

«Сегодня, в связи с тем, что по всему миру из-за карантина с рынка ушли предприятия общественного питания, общий спрос на продукты стал меньше и цены не растут, на ряд продуктов даже падают. Но эта тенденция заканчивается. Общественное питание возвращается на рынок, а объем урожая в мире в этом году будет ниже. Поэтому, начиная с августа-сентября, цены будут расти. Мы сильно интегрированы в мировые продовольственные рынки, поэтому рост цен на них автоматически будет провоцировать рост у нас. По нашим оценкам, мировой рост цен на продовольствие к концу года составит 10-12%. И то, что у нас правительство называет «госрегулированием», не поможет. В реальности сбор информации и заявительное декларирование изменения цен государственным регулированием не является. Госрегулирование - установление границ роста торговой надбавки, контроль госорганов за дисциплиной цен и, в случае нарушения, - штрафные санкции. Ничего из перечисленного сейчас не введено», - подытожил эксперт.

Производители сейчас о планах на урожай говорят сдержанно, также поступают и представители торговли относительно цен. Помимо погодных условий, которые могут внести в прогнозы свои коррективы, все они говорят об одном: пока ничего не понятно. Нет четкого понимания, чего ожидать на валютном рынке, как будет развиваться экономика, получит ли бизнес реальную поддержку от власти… А, раз так, то предугадать ценовое будущее невозможно даже на ближайшие два-три месяца. Понятно только одно – цены падать не будут.

Нана Черная