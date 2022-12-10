Курс евро сегодня составляет 41,60 грн.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" остался на уровне предыдущего дня - 39,70 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне также остался на уровне предыдущего дня - 41,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,20 грн за долл., евро - 40,60 грн за евро. Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 39,37 грн.

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Курс гривни: как меняется ситуация

Как сообщал УНИАН, с 21 мая Нацбанк отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля стало известно, что Нацбанк снизил официальный курс гривни. Он снизил его на 25% - до 36,57 грн/долл.

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