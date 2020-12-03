Государство против профсоюзов. Почему и как у ФПУ отбирают "жирные" объекты недвижимости

Конфликт государства и профсоюзов, который длится десятки лет, вышел на пиковый уровень. Суд арестовал ряд имущества ФПУ, которое профсоюзы, согласно вердикту Фемиды, использовали «в корыстных целях». Профсоюзы не согласны с таким решением. УНИАН разбирался в этом противостоянии.

Противостояние государства и профсоюзов, длящееся десятки лет, достигло апогея. В этом споре одна сторона требует «возвращения в госсобственность» имущества профсоюзов, другая – «признания права его управлением».

Что имеем на сегодня: Печерский районный суд Киева 3 ноября наложил арест на ряд объектов недвижимости, принадлежащих Федерации профсоюзов Украины. Правда, как уточнили в ФПУ, о вердикте Фемиды они узнали из СМИ только 23 ноября. Хотя, вопрос: как же представители профсоюзов могли «проигнорировать» в зале суда такое важное для них дело?

Согласно реестру судебных решений, арест наложен на 26 объектов недвижимого имущества в разных регионах Украины. Это - Дом профсоюзов в Киеве, Международный центр культуры и искусств (столичный Октябрьский дворец), имущественный комплекс - учебно-спортивная база «Святошин», ресторанный комплекс в Киеве по ул. Трухановская. Арестован также ряд санаториев, в том числе «Жовтень» в Конча-Заспе, часть зданий и сооружений санатория «Звезда» в Ворзеле, санаторно-курортные учреждения в Куяльнике, нежилые помещения гостиничного комплекса «Турист» в Киеве и многие другие.

«Досудебным расследованием установлено, что в соответствии с Законом Украины «О предприятиях, учреждениях и организациях союзного подчинения, расположенных на территории Украины» должностными лицами Федерации профсоюзов Украины и других субъектов хозяйственной деятельности присвоено ряд объектов недвижимого имущества государственной собственности в особо крупных размерах», - говорится в определениях суда.

В решении суда уточняется, что «в судебное заседание следователь, прокурор не явились, о причинах своей неявки не сообщили. Прокурор подал заявление о рассмотрении ходатайства в его отсутствие и отметил, что ходатайство поддерживает в полном объеме».

Вердикт следующий: «Исследовав представленные материалы, учитывая соответствие с требованиями ст. 173 УПК Украины, наличие данных о достаточности доказательств, указывающих на наличие признаков уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, наличие данных о принадлежности имущества, на которое прокурор просит наложить арест, в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств, следователь-судья считает необходимым удовлетворить ходатайство, наложить арест на имущество и запретить распоряжаться и использовать указанное имущество».

Ответная реакция

Президиум Федерации профсоюзов Украины сразу же официально заявил, что происходящее «ни что иное, как давление новой власти». Правда, забыв напомнить, что навести порядок в деятельности профсоюзного объединения пытались во все времена независимости нашей страны.

«Сейчас правящее большинство прибегло к нарушению конституционных и международных норм, касающихся трудовых и социально-экономических прав работников и деятельности профсоюзов. Продолжаются манипуляции с Трудовым кодексом, поданным без изменений на первое чтение законопроектом о профсоюзах, в котором вновь пытаются внести дискриминационные трудовые и антипрофсоюзные нормы. Более того, власти решили прибегнуть к использованию правоохранительных органов для давления на профсоюзы. Под надуманным предлогом на днях тайно, путем суда наложен арест на объекты собственности Федерации профсоюзов Украины и ее членских организаций, работающих в интересах людей труда, в том числе на Дом профсоюзов в городе Киеве, построенном на профсоюзные взносы в 1980 году и восстановленном профсоюзами после пожара во время Революции достоинства», - говорится в заявлении ФПУ.

В Федерации профсоюзов отмечают, что Европейский суд по правам человека в своем недавнем решении поддержал правовую позицию профсоюзов, спор относительно имущества которого уже рассматривался украинскими судами в 1997 году.

«Суд также обратил внимание на непоследовательность действий государства, которое через свои уполномоченные органы сначала осуществляло регистрацию права собственности за профсоюзами на субъекты хозяйствования, созданные с их участием, а затем через органы прокуратуры заявляло о своем праве собственности на это имущество. Такие действия власти являются неприемлемыми в цивилизованном мире. Антипрофсоюзная и антитрудовая политика получили крайне негативную оценку международного сообщества, а Международная организация труда уже отнесла Украину к категории стран, ы которых отсутствуют гарантии прав работников. Нельзя допустить, чтобы власть издевалась над столетними завоеваниями украинских трудящихся и профсоюзов, одновременно декларируя, что она открыта к социальному диалогу и видит своей главной целью улучшение жизни всего украинского народа. Президиум Федерации профсоюзов Украины призывает все профорганизации и всех членов профсоюзов дать достойный отпор ограничению прав трудящихся и профсоюзов, используя все законные формы и методы активной борьбы», - вот такое «креативное», в духе советских времен заявление сделали профсоюзы.

«С профсоюзами нет никакой войны»

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова считает, что профсоюзы в «теневой» способ зарабатывают на имуществе ФПУ.

«Это происходит путем продажи имущества субъектам хозяйствования и физическим лицам частного сектора без согласия собственника, государства Украина. Получают теневые доходы от сдачи в аренду государственного имущества без соответствующего согласования Фонда государственного имущества. И так продолжается уже более 30 лет… Государство Украина в лице своих органов (прокуратура, ФГИ, СБУ, суды) при поддержке общественных организаций и т.д. должна прекратить многочисленные схемы по присвоению общегосударственного имущества, а именно имущества общесоюзных общественных организаций бывшего Союза ССР», - отметила народный депутат.

При этом она подчеркнула, что не существует никакой войны с профсоюзами или объединениями граждан. Существует общественно негативное явление, которое подпадает под признаки уголовного преступления, предусмотренного уголовным кодексом Украины. Это действия определенных лиц по присвоению и растрате госимущества. Их, а также их вину, по словам Третьяковой, должны установить правоохранительные органы в порядке и способом, определенным законодательством Украины.

«Я вижу основной целью прекращение преступной деятельности определенной группы лиц, которая совершает конкретные преступления в отношении государственного имущества, в том числе с использованием отдельных общественных организаций. Указанные действия не только негативно влияют на экономическую безопасность Украины, но и на профсоюзное движение в стране, подрывают авторитет как государства, так и профсоюзных объединений в Украине. И, конечно, в дальнейшем государственное имущество должно перейти в распоряжение Украины, в лице компетентных органов последней», - резюмировала Третьякова.

Что касается дальнейших действий власти в отношении профсоюзов, то, по ее словам, имущество общесоюзных профсоюзных организаций бывшего СССР, расположенное на территории Украины, имеет четкий правовой статус - «общегосударственная собственность». То есть, является собственностью государства Украина. И это не оспаривалось ни одной социалистической республикой бывшего СССР - правовые претензии на него не выдвигает ни одно государство, правопреемник указанных республик.

«Сам по себе значительный объем государственного имущества (более 200 объектов недвижимости по всей стране), которое противоправно содержится отдельными субъектами, свидетельствует о сложности и большом масштабе следственных действий, уже осуществленных и которые еще должны быть осуществлены в пределах досудебных расследований в соответствующих уголовных процессах. Тот факт, что многочисленные судебные споры, в значительной части которых государство Украина уже победило, продолжаются более 30 лет, не дает оснований на ожидание быстрого результата. Исследования и выяснения всех обстоятельств дела требуют большого количества времени и усилий различных органов государства. Однако, начало новой борьбы за суверенные права государства и экономическую безопасность Украины положено, и совместными усилиями государства и всего украинского народа, я уверена, удастся преодолеть упомянутое общественно негативное явление, и положить конец спорам, которые продолжаются многие годы», - подытожила Третьякова.

На чьей стороне правда?

С учетом вышесказанного, логичен вопрос: а что украинцы знают о профсоюзах, какие блага от участия в них они получили? Здесь мнения разделились.

Сразу же после ареста имущества профсоюзов в соцсетях одни заявляли о том, что недвижимость власть просто хочет «приватизировать» на благо олигархов, заработав на этом и в свой карман. Другие писали, что речь идет о расследовании «левых» заработков глав профсоюзов на продаже и аренде государственного имущества.

«Какую роль сейчас исполняют профсоюзы? Какие права, кого они защищают? На данный момент - просто добровольный сбор денег, чтобы верхушка профсоюзная могла покутить… А хоть одного работающего защитили профсоюзы?», - так в большинстве выглядят комментарии под «судебной» новостью.

Кстати, согласно соцопросам, больше половины украинцев не доверяют профсоюзам, они даже не рассматривают их как инструмент защиты собственных интересов в диалоге с работодателями. В отличие от западных стран, где профсоюзы играют значимую роль в обществе. Именно поэтому наши соотечественники согласны с назревшей реформой профсоюзной сферы, о которой активно говорят уже около двух лет.

Пока «имущественный» спор государства с профсоюзами продолжается. И каким бы не был его финал, важно, чтобы это пошло на пользу рядовым украинцам, чьи интересы и призваны защищать профсоюзы.

Нана Черная

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