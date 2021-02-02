Средства получены в результате размещения четырех пакетов облигаций в гривне.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 2 февраля, привлекло в государственный бюджет 5,285 миллиарда гривень.

Читайте такжеГосдолг-2020: во сколько он обошелся каждому украинцуКак сообщается на сайте министерства, средства получены в результате продажи четырех пакетов гривневых облигаций на сумму 250,4 миллиона гривень, 897,9 миллиона гривень, 2,139 миллиарда гривень и 1,998 миллиарда гривень сроком обращения 105, 364, 805 и 1204 дня соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 9,29%, 11,40%, 11,88% и 12,15% годовых.

Что этому предшествовало

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2020 году привлекло в государственный бюджет 258,8 миллиарда гривень, 3,9 миллиарда долларов и 845 миллионов евро.

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Автор: Екатерина Жирий