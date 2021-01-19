Средства получены в результате размещения пяти пакетов облигаций в гривне.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 19 января, привлекло в государственный бюджет 12,331 миллиарда гривень.

Читайте такжеВлезли в долги: эксперт рассказал, за счет чего выполнили бюджет-2020Как сообщается на сайте министерства, средства получены в результате продажи пяти пакетов гривневых облигаций на сумму 489,65 миллиона гривень, 6,14 миллиарда гривень, 3,98 миллиарда гривень, 578,21 миллиона гривень и 1,15 миллиарда гривень сроком обращения 84, 413, 756,1218 и 2317 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 9,18%, 11,73%, 11,94%, 12,15% и 12,49% годовых.

Что этому предшествовало

Министерство финансов на аукционах по размещению ОВГЗ за январь-ноябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 171,1 миллиарда гривень, 2,9 миллиарда долларов и 788 миллионов евро.

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Автор: Богдан Слуцкий