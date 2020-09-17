Часть расходов, по словам эксперта, запланирована не в достаточном объеме, в первую очередь на оплату труда в бюджетной сфере.

Существуют значительные риски роста расходов государственного бюджета на 2021 год, проект которого был подан Кабинетом министров Украины на рассмотрение в парламент.

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Об этом заявила экономист CASE Украина Наталья Лещенко в ходе онлайн-конференции.

Причины повышения расходов бюджета

"Я не приемлю указанные в проекте бюджета расходы как окончательные, потому что мне кажется, что существуют риски роста расходов бюджета 2021. Наибольший риск - это рассмотрение в парламенте: повышается риск раздувания бюджета, подготовленного в правительстве. Например, увеличение доходов отдельных групп населения, возвращение печально известных субвенций на социально-экономическое развитие, перераспределение более эффективных программ бюджета на трансферты населению. В прошлом году к проекту бюджета было подано 2,5 тысячи поправок", - сообщила эксперт.

Рост минималки в Украине

Лещенко отметила, что вторым риском является то, что часть расходов запланирована не в достаточном объеме, в первую очередь на оплату труда в бюджетной сфере. Минимальная зарплата вырастет на 30%, а фонд оплаты труда в медицине и образовании, по ее словам, увеличивается гораздо меньшими темпами.

"Беспокойство вызывает состояние Пенсионного фонда. В этом году трансферт составляет 202 миллиарда гривень - почти половина ресурсов Пенсионного фонда. Кроме того, фонд продолжает накапливать задолженность перед казначейством", - отметила эксперт.

Задолженность Пенсионного фонда

Она рассказала, что задолженность Пенсионного фонда перед казначейством в этом году выросла на 16 миллиардов гривень. При этом правительство повышает пенсионные обязательства: в следующем году предусмотрены индексация пенсий примерно на 5%, доплаты пенсионерам 75 лет и старше, что повлечёт дополнительно 2 миллиарда гривень, а также рост пенсий неработающих пенсионеров старше 65 лет со стажем 30-35 лет в связи с повышением минимальной зарплаты.

"Третий риск - скрытая часть расходов. Расходы сводного бюджета на дорожное хозяйство в 2020 году составляют 135 миллиардов гривень. В 2021 году - 99 миллиардов гривень, но зато отрасль получает больше ресурсов: государственные гарантии в 2021 году составляют 71 миллиард гривень, тогда как в 2020 - 19 миллиардов. Это те же расходы, неучтенные в бюджете", - отметила Лещенко.

Что этому предшествовало

14 сентября правительство утвердило проект госбюджета на следующий год, который предусматривает дефицит в размере 6% ВВП. Доходы госбюджета-2021 предусматриваются в размере 1 триллион 71,1 миллиардв гривень, а расходы – 1 триллион 350 миллиардов гривень. При этом дефицит бюджета предусматривается на уровне 270 миллиардов гривень. 15 сентября проект бюджета был зарегистрирован в Раде.

Верховная Рада приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень с 1 сентября. В 2021 году минимальную зарплату планируют повысить до 6,5 тысячи гривень в два этапа.

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Автор: Екатерина Жирий