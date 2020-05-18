Обращений на “горячую линию” НБУ стало больше в полтора раза - на что жалуются клиенты

Увеличение количества обращений связано с проблемами из-за карантина.

В январе-марте Национальный банк Украины получил и обработал около 10 тыс. обращений потребителей финансовых услуг, что в полтора раза больше, чем в предыдущем квартале.

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Об этом сообщается в релизе НБУ по данным отчета о работе с обращениями потребителей финансовых услуг за первый квартал 2020 года.

Сообщается, что количество звонков на горячую линию выросло в два с половиной раза и достигло 5,6 тыс. обращений. Это связано с тем, что граждане чаще обращались в Нацбанк за разъяснениями, в частности, о проблемах, возникших из-за карантина в марте.

«Три ключевых вопроса потребителей во время карантина: временный дефицит наличной валюты в кассах банков, кредитные каникулы, а также платежные карты и онлайн-операции. Количество обращений, связанных с карантином, постепенно уменьшилось до уровня конца марта», - отмечается в релизе.

По информации НБУ, в первом квартале потребители чаще всего обращались по поводу работы пяти банков по причине того, что эти банки активно работают с населением и имеют большое количество клиентов. Каждое второе письменное обращение по банкам (49% от общего количества) касалось государственных банков. Около трети - 29% - обращения по банкам с иностранным капиталом. Остальные - 22% - касались частных банков.

«Две трети письменных обращений по банкам - 66% - имели признаки нарушения прав потребителей. Таких обращений мы получили 1011. В частности, были выявлены следующие признаки нарушения прав потребителей: банк вводит в заблуждение потребителя относительно процентной ставки по кредиту, скрывает дополнительные платежи по кредиту, самовольно увеличивает кредитный лимит, списывает до 50% с зарплаты в счет погашения долга», - сообщается в релизе.

Также зафиксированы случаи, когда банк без предупреждения увеличивает тарифы за пользование картой, скрывает условия досрочного снятия средств с депозита, информацию о дополнительных комиссиях и штрафы по депозиту, навязывает оформление кредитной карты при получении зарплатной или пенсионной карточек.

В НБУ также разъяснили правила поведения потребителей финансовых услуг в таких случаях. Так, нужно внимательно читать все условия предоставления услуг, не только кредитный или депозитный договор, но и анкеты клиента или договор обслуживания. Стоит всегда уточнять полную стоимость услуги, в частности кредита, включая все дополнительные платежи.

«Если потребитель считает, что банк нарушил его права, нужно написать обращение непосредственно на руководство банка (некоторые нарушения прав можно легко решить на этом уровне). Если банк не реагирует даже после обжалования, следует обращаться в Национальный банк», - отмечается в релизе.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины утвердил новые требования к раскрытию банками информации о потребительских кредитах и депозитах в рекламе, которые вступят в силу с 1 сентября 2020 года.