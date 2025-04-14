Граждане пенсионного возраста в нашей стране получают далеко не одинаковые выплаты.

Украинцы, которые достигли возраста, позволяющего выйти на заслуженный отдых, могут рассчитывать на пенсионные выплаты. Их размер зависит от многих факторов - количества лет трудового и страхового стажа, специфики деятельности и наличия или отсутствия бонусов. К примеру, даже пенсия по старости без стажа в Украине рассчитывается индивидуально. Оказалось, что разница в выплатах может быть и по регионам страны - узнайте, кто получает больше всех.

Какая была средняя пенсия в Украине в прошлом году

Согласно аналитике Опендатабот, по состоянию на конец 2024 года, средняя пенсия по возрасту в Украине составляла 5 789 грн. Минимальная пенсия в Украине без достаточного количества трудового стажа - 2 361 грн, и если верить данным сервиса, то к началу 2025 года выяснилось, что 26% от общего числа пенсионеров в стране, а именно 2,68 млн получают меньше 3 000 грн пенсии.

В среднем, эта сумма приблизительно равна 2 759 грн. Также Опендатабот опубликовал данные о том, что около 27% пенсионеров в Украине продолжают работать. Интересно, что максимальная пенсия в Украине, то есть больше 10 000 грн, доступна только 12,2% людей, вышедших на заслуженный отдых.

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У кого самая большая пенсия в Украине

По данным того же сервиса, в 2024 году самые высокие пенсии получали жители Киева - 8 017,65 грн. Эта сумма более чем на треть вище среднего показателя по стране. Меньше всего повезло пенсионерам в Тернопольской области - им, в основном, начисляли 4 485 грн, на целых 23% меньше среднего значения по стране.

В 2025 году ситуация не изменилась для киевлян - нет сомнений в том, в каком регионе самые большие пенсии. В ПФУ посчитали, что средний размер выплат в городе составляет 8 708 грн. Это почти на 700 грн больше, чем в прошлом году. Примечательно, что для Киевской области расчеты другие - там пенсионеры вольны тратить 6 671 грн ежемесячно.

Второе и третье место заняли Донецкая и Луганская области - в этих регионах пенсионеры получают, в среднем, 7 814 и 7 314 грн соответственно. Закрывает рейтинг самых высоких пенсий Днепропетровская область со средней выплатой в размере 7 082 гривни.

В Тернопольской области, как в регионе, попавшем в прошлом году в рейтинг областей с низкими пенсиями, выплаты подняли. Вместо 4 485 теперь тернопольчане получают 4 931 грн. И несмотря на улучшение в размере почти 500 грн, пенсионеры все равно имеют выплаты наиболее скудные по стране. На втором месте с конца оказалась Черновицкая область со средней пенсией в размере 5 100 грн, на третьем - Закарпатская, где государство платит 5 175 грн.

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