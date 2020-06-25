Рынок украинского фриланса рекордно вырос во время карантина (инфографика)

Май продемонстрировал рост украинского рынка фриланса до абсолютного рекорда.

Во время карантина рынок украинского фриланса сначала сбавил обороты, но затем поднялся до рекордных показателей.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на результаты исследования фриланс-площадке Freelancehunt.

"Общая картина на украинском рынке фриланса этой весной была переменчивой. В марте и апреле показатели больше всего "просели". Совокупный бюджет всех проектов на платформе Freelancehunt в эти два месяца составил по 28 миллионов гривен, что сопоставимо с послепраздничным январем. Впрочем, уже май стабилизировал ситуацию и показал уверенный рост, прибавив за месяц 5 миллионов в бюджеты", - говорится в сообщении.

"Сравнив количество заказов по месяцам, можно увидеть, что их объем сократился незначительно. В марте количество проектов сократилось на 10%, но уже апрель вернул все на свои места.

Май не только продемонстрировал рост во всех направлениях, но и позволил зафиксировать абсолютный рекорд. Если в среднем на сервисе за неделю публикуется 3600-3800 проектов, то в мае этот показатель вырос до 4200-4300 заказов", - добавили в компании.

При этом, динамический прирост наблюдался также со стороны самих фрилансеров. Пик активности пришелся на первые недели карантина. Так, с 16 по 22 марта на сервисе был отмечен скачок новых регистраций. Относительно аналогичного периода в феврале прирост составил 43,8%.

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