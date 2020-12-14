Сейчас рассматривается возможность двухэтапного повышения суммы гарантирования.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен в 2021 году начать поэтапное повышение гарантированной суммы возмещения, для начала — вдвое.

Об этом на итоговой годовой пресс-конференции Фонда 14 декабря заявила директор ФГВФЛ Светлана Рекрут.

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«Сейчас рассматривается возможность двухэтапного повышения суммы гарантирования.

Первый этап уже в следующем году: повышение гарантированной суммы вдвое (c 200 тыс. грн до 400 тыс. грн, — ред.). Соответствующее решение должно быть проголосовано Верховной Радой», — рассказала Рекрут.

Фонд гарантирования вкладов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) — учреждение, которое выполняет специальные функции в сфере гарантирования вкладов физических лиц, вывода неплатежеспособных банков с рынка и ликвидации банков на Украине.

Фонд был создан по Указу Президента Украины «О мерах по защите прав физических лиц — вкладчиков коммерческих банков Украины» № 996/98 от 10 сентября 1998 года. При этом начальный размер возмещений составлял 500 грн. Функционирование этого института до 2012 года было урегулировано Законом Украины «О Фонде гарантирования вкладов физических лиц». С 21 сентября 2012 г. деятельность системы регулируется Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Согласно Ст. 26 Закона Фонд гарантирует каждому вкладчику в каждом банке возмещение средств по вкладам, включая проценты по состоянию на день начала процедуры выведения банка из рынка, но не больше максимальной суммы гарантирования, принятой на этот день, независимо от количества вкладов в одном банке.

Доступ к реестру неплатежеспособных банков

23 июля 2020 года Фонд гарантирования вкладов физлиц совместно с ProZorro открыли доступ к Реестру неплатежеспособных банков. В реестре можно посмотреть статус всех активов, которые будут выставлены на продажу в ближайшее время, в том числе права требования по кредитам, имущество и тому подобное.

Закон о гарантировании вкладов физлиц

28 августа 2020 года большая палата Конституционного суда закрыла производство по делу о конституционности отдельных положений закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

7 сентября 2020 года Совет по финансовой стабильности одобрил механизм реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

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Автор: УНИАН