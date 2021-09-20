Сейчас общая сумма задолженности фонда перед государством составляет 108,2 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) досрочно перечислил Министерству финансов 2,07 млрд грн на погашение кредитной задолженности.

Как сообщила пресс-служба ФГВФЛ, в настоящее время общая сумма задолженности фонда перед государством составляет 108,2 млрд грн.

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"В целом на сегодня фонд вернул министерству 21,7 млрд грн, из которых 7,9 млрд грн - проценты. Львиную долю этой суммы фонд погасил Министерству финансов досрочно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году фонд полностью погасил долг перед Национальным банком на сумму 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн - уплаченные проценты.

"Вследствие этого досрочного погашения также уменьшилась база начисления выплат по займам, и сейчас остаток долговых обязательств фонда составляет 45,7 млрд грн по номиналу векселей и более 62,5 млрд грн процентов, которые должны быть начислены до 2031 года", - добавили в ФГВФЛ.

Долг Фонда гарантирования вкладов:

Долг Фонда гарантирования вкладов физических лиц образовался перед государственными органами власти (НБУ и Минфином) вследствие займов для осуществления гарантированных выплат вкладчикам в 2014-2017 годах.

30 июня 2021 года Фонд гарантирования вкладов получил право на предъявление гражданских исков.

Автор: Богдан Слуцкий