Fitch ухудшило прогнозы по восьми украинским банкам

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента банков подтвержден на уровне "B".

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) 8 украинских банков на уровне "B", но пересмотрело прогноз рейтингов в сторону ухудшения.

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Об этом сообщается на сайте агентства.

"Рейтинговые действия следуют за пересмотром Fitch прогноза суверенного рейтинга Украины с уровня "позитивный" на "стабильный" с учетом прогнозируемого неблагоприятного воздействия пандемии COVID-19", - отмечается в сообщении.

В результате прогнозы рейтинга "Ощадбанка", "Укрэксимбанка", "ПриватБанка", "Укргазбанка", "Креди Агриколь Банка", "Прокредит Банка" и "ПравэксБанка" были ухудшены с "позитивного" на "стабильный", а ПУМБ – со "стабильного" на "негативный".

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что украинская экономика сократится на 6,5% в 2020 году в связи с негативным влиянием коронавируса, введенными украинской властью карантинными мероприятиями и девальвированной национальной валютой.