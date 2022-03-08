Fitch уходит с российского рынка / Иллюстрация REUTERS
Fitch Group объявила о приостановке коммерческой деятельности в России.
Об этом говорится в заявлении компании.
Это коснется кредитных рейтингов и других услуг, которые предоставляют российские подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.
"Fitch Group соблюдает все примененные санкции и будет продолжать предоставлять рынку независимую аналитику через рейтинги, которые будут проводиться за пределами России", - отметили в компании.
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