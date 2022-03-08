Fitch уходит с российского рынка / Иллюстрация REUTERS

Fitch Group объявила о приостановке коммерческой деятельности в России.

Об этом говорится в заявлении компании.

Это коснется кредитных рейтингов и других услуг, которые предоставляют российские подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

"Fitch Group соблюдает все примененные санкции и будет продолжать предоставлять рынку независимую аналитику через рейтинги, которые будут проводиться за пределами России", - отметили в компании.

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