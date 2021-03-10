Основную роль в этом сыграли карантинные ограничения.

Валовой внутренний продукт Украины в январе текущего года сократился на 2,6-2,8%.

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Об этом сообщается в "Обзоре экономической активности", опубликованном на официальном сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Очередные ограничения январского локдауна (с 8 по 24 января включительно) вызвали определенное затухание производственной активности большинства субъектов экономической деятельности, усилив пессимистические настроения бизнеса. Так, в январе 2021 года уменьшение Сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности составило 4,0% (падение на 2,5% в январе 2020 года)", - сказано в обзоре.

Как отметили в Минэкономики, основной негативный вклад в динамику Сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности сформировали такие производственные виды экономической деятельности, как промышленное производство, строительство и сельское хозяйство.

Среди сферы услуг от усиления карантина традиционно больше всего пострадал сектор пассажирского транспорта, в то время как розничный сегмент рынка оставался единственным видом, который демонстрировал рост.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины на 4,6% в 2021 году.

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Автор: Дмитрий Шварц