Кроме того, России запретили принимать участие в заседаниях региональных органов FATF в качестве члена организации.

Международная группа по борьбе с отмыванием средств (FATF) запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах.

Об этом говорится в сообщении FATF по итогам пленарного заседания группы 20-21 октября.

Кроме того, России запретили принимать участие в заседаниях региональных органов FATF в качестве члена организации.

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"Действия России продолжают нарушать основные принципы FATF, направленные на содействие безопасности, надежности и целостности финансовой системы. В связи с продолжением действий России FATF решила наложить дополнительные ограничения на роль страны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что FATF продолжит следить за ситуацией и рассматривать на каждом из своих пленарных заседаний наличие оснований для отмены или изменения этих ограничений.

В организации напомнили юрисдикциям о рискованности попыток обхода санкций, введенных в отношении России.

Также FATF снова выразила глубокое соболезнование по поводу безосновательных потерь людей, страданий и разрушений, вызванных продолжающимся российским вторжением в Украину.

Россия в FATF

Войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину. Кремль не объявлял войну Украине. Россияне совершают военные преступления, пытая и убивая людей на оккупированных территориях; обстреливая жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут мирное население, в том числе дети.

После начала вторжения цивилизованные страны ввели санкции против России. Сознательный международный бизнес, не желающий иметь дело с кровавым российским режимом и оплачитвать налогами убийства людей, начал покидать российский рынок.

В марте руководство Верховной Рады Украины обратилось с просьбой внести Россию в "черный список" Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Также Россию просят исключить из числа стран-членов этой организации.

В ВР отметили, что "пока РФ продолжает осуществлять финансирование терроризма на государственном уровне - система предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма этого государства де-факто не работает".

В июне Россию исключили из руководящих органов группы по финансовым мерам FATF и могут внести в "черный список". FATF признала, что военные действия РФ против Украины противоречат основным принципам организации.

Прекращается участие представителей РФ во всех руководящих органах FATF, их отстранили от любых управленческих решений, участия в экспертных советах, установлении стандартов, вопросов членства.

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