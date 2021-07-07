Речь идет о новом плане инвестиций для этого региона.

Европейский Союз выделит 17 миллиардов евро для инвестиционного развития стран "Восточного партнерства".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгеи во время онлайн-выступления на Конференции по вопросам реформ в Украине «Сильная Украина в более сильной европейской и евроатлантической семье», которая проходит в Вильнюсе (Литва).

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"Я очень рад сообщить вам замечательное известие для восточных наших партнеров, включая Украину, о новом плане инвестиций для этого региона. Мы мобилизуем 17 млрд евро на инвестиции в этот регион... Чтобы была большая динамика в экономике и обществах этого региона", - сказал он.

«Восточное партнерство»: что необходимо знать

«Восточное партнерство» – внешнеполитическая инициатива Европейского Союза, которая распространяется на 28 государств-членов ЕС и шесть восточноевропейских соседей ЕС – Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

Инициатива была принята 7 мая 2009 г. на Пражском учредительном саммите по предложению Польши и Швеции, с целью углубления сотрудничества государств Восточной Европы и Южного Кавказа с ЕС и обновления договорно-правовой базы отношений путем замены соглашений о партнерстве и сотрудничестве на соглашения об ассоциации, создания углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли, либерализации визового режима между ЕС и странами-партнерами.

2 июля 2021 года в Европейском Союзе представили план сотрудничества со странами в рамках программы «Восточного партнерства», в том числе с Украиной, на сумму 2,3 миллиарда евро.

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Автор: Леся Лещенко