Инвестиционный план, предложенный Еврокомиссией, предусматривает также привлечение до 17 млрд евро государственных и частных инвестиций.

В Европейском Союзе представили план сотрудничества со странами в рамках программы "Восточного партнерства", в том числе с Украиной, на сумму 2,3 миллиарда евро.

Об этом говорится в пресс-релизе Европейской комиссии.

Еврокомиссия и ее вице-президент Жозеп Боррель выступили с предложением о том, как в последующие годы посодействовать реализации приоритетов в сотрудничестве со странами "Восточного партнерства".

Программма сотрудничества основывается на пяти долгосрочных целях, основой которых определено долгосрочное экономическое равновесие. Это предложение будет подкреплено экономическим и инвестиционным планом на сумму 2,3 миллиарда евро в виде грантов, гарантий и смешанных инструментов финансирования, с потенциалом привлечения до 17 млрд евро государственных и частных инвестиций.

Читайте такжеВ Минфине рассказали, что происходит с пополнением госбюджетаКомплексный план направлен на увеличение торговли, экономического роста и создания рабочих мест, инвестирование в коммуникационную инфраструктуру, укрепление демократических институтов и верховенства права, на поддержку "зеленых" и цифровых трансформаций и на развитие справедливых, гендерно равных и инклюзивных сообществ.

Отмечается, что это предложение будет обсуждаться со странами-партнерами из "Восточного партнерства" и странами-членами Евросоюза, гражданским обществом и другими ключевыми заинтересованными сторонами, приглашенными на проведение шестого саммита "Восточного партнерства" в декабре 2021 года.

Справка УНИАН

«Восточное партнерство» является политической инициативой, основанной на Пражском саммите в мае 2009 года и направленной на сближение с ЕС Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Сотрудничество ЕС с восточными партнерами ориентировано на стимулирование политических и социально-экономических реформ.

Читайте такжеРада приняла в первом чтении спорный "ресурсный" законопроектВ мае этого года главы МИД Украины, Молдовы и Грузии начали Ассоциированное трио для усиления евроинтеграции. Взаимодействие трех стран предполагает усиленное сотрудничество на пути к будущему членству в ЕС.

24 июня в Брюсселе главы МИД Украины, Грузии и Молдовы представили цель Ассоциированного трио. Они считают необходимым вывести сотрудничество в рамках инициативы «Восточное партнерство» на новый уровень.

Ранее уже стало известно, что МИД в рамках "Восточного партнерства" предлагает открыть перспективу членства в ЕС.

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Автор: Виталий Саенко