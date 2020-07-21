Также страны ЕС договорились о том, на чьи плечи ляжет основная часть финансового бремени

После 4 дней и 4 ночей переговоров, 21 июля европейские лидеры согласовали План семилетнего бюджета ЕС (Multiannual Financial Framework (MFF) и специальный План спасения "Следующее поколение ЕС" (NGEU).

Также страны ЕС договорились о том, на чьи плечи ляжет основная часть финансового бремени. Об этом сообщает "Европейская правда".

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Объем грантов уменьшили

Еврокомиссия изначально предлагала выделить странам-членам 500 млн евро безвозвратно, а 250 - в виде займов, но такое распределение было по нраву не всем. После сложных переговоров был найден компромисс: объем грантов уменьшили до 390 млрд евро, с увеличением размера займов до 360 млрд.

Общий объем плана спасения "Следующее поколение ЕС" - 750 млрд - остался неизменным.

Большую часть этого финансирования заберет на себя новая "коронавирусная" бюджетная программа под названием Фонд восстановления и устойчивости (Recovery and Resilience Facility). Его объем составляет 672.5 млрд евро, из которых займы составляют 360 млрд евро, а гранты - 312.5 млрд.

Остальную сумму, исключительно в виде грантов, ЕС распределит в рамках уже существующих программ:

Фонд быстрого реагирования ЕС(ReactEU) – 47,5 млрд евро;

исследовательская программа Horizon Europe - 5 млрд;

инвестиционная программа InvestEU – 2,1 млрд;

программы поддержки сельского хозяйства (Rural Development) – 7,5 млрд;

переходный фонд в рамках "зеленой трансформации" (Just Transition Fund - JTF) – 10 млрд;

программа гражданской защиты и реагирования на чрезвычайные ситуации RescEU – 1,9 млрд;

программа соседства, развития и международного сотрудничества (NDICI) – 3,5 миллиарда евро.

70% грантов в рамках Фонда спасения Европы должно быть назначено в 2021-2022 годах, еще 30% - до конца 2023 года.

Как правило, максимальный размер займа для каждой страны-члена не должен превышать 6,8% от ВНП. Семилетний бюджет ЕС (Multiannual Financial Framework) остался в размере 1,074 трлн. евро.

Одно из ключевых мест в рамках нового бюджета заняли климатические вопросы.

Климатические вопросы впервые интегрированы в программы, которые финансируются в рамках MFF и NGEU.

Соответственно, 30% всех расходов в рамках нового бюджета будут направлены на программы достижения климатических целей ЕС до 2030 года, предусмотренных Парижским договором.

Откуда деньги

С целью обеспечить ЕС средствами, необходимыми для решения вызовов, связанных с пандемией COVID-19, Комиссия будет уполномочена занимать средства на финансовых рынках.

Полученные средства будут переданы программам Союза согласно плану спасения "Следующее поколение ЕС".

Несмотря на то, что NGEU является исключительным ответом на временные, но экстремальные обстоятельства, вызванные пандемией и экономическим кризисом, полномочия, предоставленные Комиссии для заимствования, четко ограничены по объему (750 млрд евро), продолжительности (только до конца 2026 года) и целевому назначению (только для преодоления последствий пандемии Covid-19).

Как будет распределяться помощь

Критерии выделения средств в 2021 - 2022 годах остаются такими, которые предложила Еврокомиссия - основными показателями в формуле выступают ВНП на душу населения и уровень безработицы между 2015 и 2019 годами.

При выделении средств в 2023 году несколько изменятся критерии: показатель уровня безработицы будет заменен на размер общего спада ВНП в течение 2020 года и совокупной потерей реального ВНП в течение 2020-2021 годов.

Размер финансовой помощи составляет 209 миллиардов евро, из которых 82 миллиарда будет выделено в виде грантов, а 127 миллиардов - в кредитах. По сравнению с предыдущим предложением, размер субсидий уменьшен на 3,8 млрд евро, однако сумма займов увеличилась на 38,8 млрд евро).

Предварительное финансирование по программам Фонда восстановления и устойчивости должно быть осуществлено уже в 2021 году и составлять 10% от общего объема программы.

Для получения этих средств каждая страна-член ЕС должна подать заявку с планом восстановления национальной экономики. Важно, чтобы национальные программы были направлены на увеличение количества рабочих мест, усиление экономической и социальной устойчивости государства-члена.

Комиссия в течение двух месяцев планирует рассмотреть заявку на соответствие разработанным им критериям.

Кто доволен компромиссом

Достигнутый компромисс стал личной победой канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые собственно и выступили с инициативой плана восстановления Европы.

Довольна достигнутыми договоренностями и Италия, которая больше всего пострадала от пандемии, а, соответственно, имеет возможность рассчитывать на самую большую помощь.

Зато "экономная четверка" - Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция - изначально критиковали план, добились не только уменьшение размера грантов, но и значительного уменьшения своего вклада.

Уменьшение размера взноса Австрии в бюджет ЕС составляет 565 миллионов евро в год, Нидерландов - 1,9 миллиарда евро. Скидка Германии остается неизменной на уровне 3,7 миллиарда евро.

Скептическую оценку относительно достигнутых договоренностей озвучил лишь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В то же время, Нидерланды получили и некоторые косвенные выгоды для себя, ведь согласно принятых решений, Нидерланды получают большую часть доходов от таможенных платежей, поступающих через крупнейший морской порт Европы - Роттердам.

Какие были прогнозы

Ранее Европейская комиссия прогнозировала, что экономика ЕС сократится на 8,3% в течение этого года в связи с пандемией.

21 июля 2020 года лидеры ЕС достигли договоренности относительно фонда восстановления экономики после пандемии объемом 750 миллиардов евро и следующего долгосрочного бюджету ЕС объемом более 1 триллиона евро.

Фонд восстановления ЕС, который будет состоять из 390 миллиардов евро в виде грантов и 360 миллиардов евро в виде кредитов, будет присоединен к новому семилетнему бюджету в размере 1,074 триллиона евро. Таким образом общий финансовый пакет помощи составит 1,82 триллиона евро.

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