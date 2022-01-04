Базовым сценарием для реального ВВП Украины в 2022 году является незначительное ускорение роста.

Курс гривни в 2022 году будут определять прежде всего условия внешней торговли Украины, основным риском является энергетический кризис.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, рассказал старший аналитик Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики Игорь Дейсан.

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"Стоимость металлов снизилась, однако все еще остается на относительно высоком уровне. Цены на продукцию растениеводства остаются высокими. Учитывая рекордный урожай, мы имеем значительный потенциал для экспорта, который будет в большой степени защищать гривну от существенного обесценивания. Основные риски для гривни связаны с энергетическим кризисом, который будет влиять на баланс спроса и предложения на валютном рынке, поскольку импорт энергоресурсов является весомой статьей торгового баланса Украины", - сказал эксперт.

Также он отметил, что базовым сценарием для реального ВВП Украины в 2022 году является незначительное ускорение роста – до 3,5-4%, однако такой прогноз предполагает продолжение восстановления мировой экономики.

Дейсан рассказал, что в 2021 году наблюдалась высокая мировая инфляция, которая объяснялась беспрецедентными фискальными и монетарными стимулами, посткризисным восстановлением мировой экономики и подорожанием энергоносителей.

По его словам, относительно дальнейшего развития ценовой ситуации существует неопределенность. В случае постепенного выхода мировой экономики из энергетического кризиса и усиления монетарных политик центральных банков инфляция в мире будет медленно замедляться.

"В частности, в Украине в конце 2022 года потребительская инфляция, вероятно, приблизится к цели НБУ (5%). Если энергетический кризис будет продолжительным, а США и Еврозона продолжат насыщать экономику дополнительной денежной массой, то в мире и, в частности, в Украине может задержаться высокая инфляция", - резюмировал аналитик.

Курс на 4 января:

Национальный банк Украины на вторник, 4 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,28 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего дня.