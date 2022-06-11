Появился прогноз на ближайшие месяцы.

Говорить о стабилизации ситуации на валютном рынке Украины пока рано, однако после начала восстановления экономики сильное укрепление гривни навредит отечественным экспортерам.

Такое мнение высказал сайту "Сегодня" экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Это не в интересах экономики на этапе восстановления. Поэтому я не думаю, что в Украине возможна какая-то глубокая восстановительная ревальвация", - отмечает эксперт.

По прогнозу Куща, в ближайшие полгода к нынешнему курсу может добавиться девальвация в 15%, поэтому осенью он может вырасти до 40 гривень за доллар. Он также сомневается, что отечественная валюта укрепится выше 30 гривень за доллар.

"Мало того, что это невозможно, это еще и не желательно. Потому что восстановление экономики - это повышенный спрос на импорт, прежде всего технологический и инвестиционный. Плюс нам нужно будет поддерживать своих экспортеров, для чего нужна небольшая плавная девальвация", - отмечает экономист.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Официальный курс гривны к доллару зафиксирован Нацбанком на уровне 29,25 грн/доллар с 24 февраля 2022 года.